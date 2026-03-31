Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, μεταμορφώνοντας την πόλη σε λευκό τοπίο που θύμιζε χειμωνιάτικη εικόνα. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από στρώμα πάγου, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Το χαλάζι σκέπασε το οδόστρωμα και τα σταθμευμένα οχήματα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές, ρίχνοντας κλαδιά και προκαλώντας προβλήματα σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Υπάρχει πιθανότητα για νέες χαλαζοπτώσεις στην περιοχή.

Κακοκαιρία Erminio: Σε επιφυλακή 7 περιοχές για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα (31/3) λόγω της κακοκαιρίας Erminio που θα σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.

Θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.