Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας στην Κόρινθο έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς μία 38χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και μία φίλη του, οι οποίοι την τραυμάτισαν σοβαρά ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο και χτυπώντας την επανειλημμένα.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (31/3), όταν η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την εργασία της, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δράστες την περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος και η 35χρονη συνεργός του είχαν στήσει ενέδρα στην είσοδο. Μόλις η 38χρονη μπήκε στο κτίριο, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ψεκάζοντάς την με σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονο πόνο και αποπροσανατολισμό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα npress.gr.

Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός, με τους δύο δράστες να τη χτυπούν με δύναμη στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο 40χρονος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να χτυπούσε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ, σε μια επίθεση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά βίαιη.

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη στην είσοδο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος που μαρτυρούν τη σφοδρότητα των χτυπημάτων. Οι κραυγές της κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι βγήκαν να δουν τι συμβαίνει, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή.

Οι ένοικοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

Σύλληψη των δραστών και δικαστική διερεύνηση

Οι αστυνομικές αρχές, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο δραστών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως η σχέση του με το θύμα ήταν έντονα συγκρουσιακή και ότι προχώρησε στην επίθεση για λόγους εκδίκησης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων.