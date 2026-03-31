Βίντεο πού ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τις αλλαγές που έγιναν στην αίθουσα «Γαιόπολις» όπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (1/4) η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τις 23 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή από την ημέρα που διεκόπη η δίκη, γίνονταν συνεχείς συσκέψεις και πυρετώδεις εργασίες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τεχνικά συνεργεία μπήκαν στην αίθουσα στη Λάρισα και αφαίρεσαν τις γυψοσανίδες που χώριζαν την κύρια αίθουσα με το φουαγιέ, προκειμένου να επεκταθεί κατά 80 τετραγωνικά και να προστεθούν κι άλλες θέσεις.

Σε ότι αφορά το χωροταξικό, στην κυρίως αίθουσα θα βρίσκονται οι δικηγόροι και όσοι από τους κατηγορούμενους, 36 στον αριθμό, θέλουν να δώσουν το «παρών» στη διαδικασία.

Όσον αφορά τους δημοσιογράφους: θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για την παρακολούθηση της δίκης, ενώ στον κάτω όροφο όπου βρίσκονται οι ειδικές οθόνες, θα κάθονται και οι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Επισημαίνεται πως η ΕΛ.ΑΣ έχει λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας ενόψει της επανέναρξης της δίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις».

Ειδικότερα θα διατεθούν:

Διμοιρίες υποστήριξης -Ομάδες αποκατάστασης τάξης

Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΠΚΕ

Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης.

Oι θέσεις

250 θέσεις δικηγόρων

20 θέσεις δημοσιογράφων

138 θέσεις διαδίκων

36 θέσεις κατηγορουμένων

10 θέσεις δικαστών

Σύνολο 454

Οι συστάσεις της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας

Αυστηρές οδηγίες και συστάσεις ενόψει της αυριανής δεύτερης μέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με στόχο όπως αναφέρει την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και τη διασφάλιση της δίκαιης δίκης για όλους τους παράγοντες περιλαμβάνονται στη διάταξη που εξέδωσε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας Γεωργία Στεφανίδου.

Στη διάταξη αυτή που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν την αυριανή συνεδρίαση περιγράφονται αναλυτικά ότι έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα,θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι.

Αναλυτικά η διάταξη της Προέδρου της Δίκης έχει ως εξής:

Διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας Α μ,έΒαθμού της 23ης Μαρτίου 2026, Γεωργίας Στεφανίδου Προέδρου Εφετών.

Επειδή, η παρούσα δίκη απαιτείται και επιβάλλεται εκ του νόμου, να διεξαχθεί σε κλίμα απόλυτου σεβασμού της δίκαιης δίκης για όλους τους διαδίκους και κατά συνέπεια σε κλίμα ειρήνης – ευταξίας, και προς διευκόλυνση όλων των παραγόντων της δίκης (δικηγόρων, κατηγορουμένων, υποστηριζόντων την κατηγορία κ.λ.π), λαμβάνοντας υπόψιν όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ.11 του ν. 4938/2022 σύμφωνα με την οποία «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτραμεν για την ευταξία και ευπρέπεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου», ορίζουμε τα ακόλουθα :

Κατά την ημέρα συνεδρίασης της 1ης Απριλίου 2026, η είσοδος στο Δικαστήριο θα γίνει ως εξής:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους δικηγόρους είσοδο, από ώρα 8,00 πμ, μόνο με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας και την προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου για τον οποίο θα παρασταθούν είτε ως υπεράσπιση είτε ως υποστήριξη της κατηγορίας. Σε περίπτωση που διάδικος έχει περισσότερους του ενός δικηγόρους, θα επιτρέπεται η είσοδος, σύμφωνα με το νόμο, αποκλειστικά και μόνον έως τριών

Προς διευκόλυνσή τους, πριν την είσοδο στην αίθουσα θα υπάρχουν τέσσερα σημεία καταγραφής, κατ’ αλφαβητική σειρά των διαδίκων, στα οποία θα γίνεται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητα και η προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου, τον οποίο και εκπροσωπούν.

Μετά την είσοδό τους θα καταλαμβάνουν τις θέσεις (έδρανα και θέσεις εργασίας) που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Β. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ -ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

1. Οι κατηγορούμενοι θα εισέλθουν από την υφιστάμενη επάνω είσοδο, που βρίσκεται δεξιά γι’ αυτόν που βλέπει το κτίριο, με έλεγχο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Οι λοιποί διάδικοι θα εισέλθουν από την είσοδο του ισογείου ως εξής :

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των δικηγόρων, θα εισέλθουν οι πρώτοι εκατό (100) υποστηρίζοντες την κατηγορία, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και την καταγραφή τους από τους αστυνομικούς της αίθουσας, στις τηρούμενες για τον έλεγχο αυτό σχετικές καταστάσεις. Ακολούθως θα οδηγούνται στην επάνω αίθουσα του Δικαστηρίου και θα καταλαμβάνουν τις θέσεις που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των πρώτων εκατό (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, θα εισέλθουν οι λοιποί διάδικοι, με την ίδια ακριβώς διαδικασία (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και καταγραφής του ονόματός τους) και θα οδηγηθούν στην κάτω αίθουσα, όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες προκειμένου να παρακολουθήσουν τη νομιμοποίηση των προηγούμενων διαδίκων.

Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων διαδίκων, αυτοί θα αποχωρούν ή, εφόσον το επιθυμούν, θα επιστρέφουν στον εκ δεξιών της εισόδου ισόγειο χώρο της αίθουσας (Γ), όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες. Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων υποστηριζόντων την κατηγορία κατά τα ανωτέρω, και εφόσον υπάρξει δυνατότητα, θα οδηγηθούν στην επάνω αίθουσα, οι επόμενοι υποστηρίζοντεςτην κατηγορία, και θα εγκατασταθούν στις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, προκειμένου να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία μέχρι να νομιμοποιηθεί το σύνολο των διαδίκων (υποστηριζόντων την κατηγορία).

Γ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΩΝ

1. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Στην επάνω αίθουσα θα επιτραπεί η είσοδος σε είκοσι ένα (21) δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο δικαστικό ρεπορτάζ, η λίστα με τα ονόματα των οποίων έχει παραδοθεί στους διενεργούντες τον έλεγχο αστυνομικούς, με την επίδειξη, κατά την είσοδό τους στο ως άνω κατάστημα, της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους, μετά δε την είσοδό τους, θα καταλαμβάνουν τις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, με την βοήθεια των αστυνομικών της αίθουσας.

2. ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους διαδίκους είσοδο, και μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των εκατό πρώτων (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού είκοσι πέντε (25), μόνο με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και θα οδηγούνται στην κάτω αίθουσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης των διαδίκων.

Απαγορεύεται η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της δίκης .

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση κατά τη διάρκεια της δίκης με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μαγνητόφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ).

Απαγορεύεται η είσοδος φωτορεπόρτερ και άλλων δημοσιογράφων, πέραν των όσων προαναφέρονται.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των κατηγορουμένων, εφόσον δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, θα παραμένουν καθόλη της διάρκεια της δίκης, κενές.

Η παρούσα Διάταξη αφορά μόνο τη διαδικασία νομιμοποίησης απάντων διαδίκων, μετά την περάτωση της οποίας θα εκδοθεί νέα.