Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/3), με τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου να διαμορφώνονται ξεκάθαρα ενόψει των playoffs.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΛ (0-0) και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Βόλο (2-1), τερμάτισε μόνη πρώτη με 60 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» ακολουθούν με 58, ο ΠΑΟΚ με 57, ενώ ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τετράδα με 49 βαθμούς μετά το 2-1 επί του Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, η ΑΕΚ αύξησε σημαντικά τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του τίτλου, φτάνοντας πλέον στο 47,7% και μπαίνοντας στα playoffs ως το μεγάλο φαβορί. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 38,6%, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 13,6% μετά την απρόσμενη ήττα του. Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την κορυφή είναι σχεδόν μηδαμινές (0,1%)

Όσον αφορά τη δεύτερη θέση, τα ποσοστά είναι πιο μοιρασμένα, με τον Ολυμπιακό στο 38,2% και την ΑΕΚ στο 34,4%, ενώ ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει 26,9% και ο Παναθηναϊκός μόλις 0,5%.

Για την τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ως το επικρατέστερο σενάριο με 56,1%, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 22,4% και την ΑΕΚ στο 17,4%. Ο Παναθηναϊκός έχει 4,1% πιθανότητες να ανέβει τουλάχιστον μία θέση.

🔚 Regular season in 🇬🇷 Super League is over. Only 6 Play-off rounds remain! 📈 🟡⚫ AEK with a big +22% to win the league after PAOK’s away defeat and Olympiacos’s home draw v Larisa! 🔝 AEK now on top and main favorites to stay there! 🏆 🇬🇷 Super League – MD26 biggest… pic.twitter.com/d8lJMGKNQH — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 22, 2026

Τέλος, για την τέταρτη θέση, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει το συντριπτικό 95,3%, με τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν χαμηλότερα.

Η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου, ενώ η έναρξη του μίνι πρωταθλήματος έχει οριστεί για το διήμερο 4-5 Απριλίου. Η αυλαία θα πέσει στα μέσα Μαΐου, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στη μάχη για τον τίτλο.