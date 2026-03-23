Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όλες οι φυλές του συγκεντρώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα: αφορμή η συζήτηση υπό την αιγίδα του ΙΑΠ, μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, και του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ «μέσα από τα μάτια των παιδιών του».

Η φιγούρα του Ανδρέα Παπανδρέου λειτούργησε συσπειρωτικά, αν κρίνει κανείς από τις παρουσίες -εκτός από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, εκεί ήταν επίσης όλα τα στελέχη που διεκδικούν αυτόνομη παρουσία ή με κάποιον τρόπο καταγραφή στις συνεδριακές διαδικασίες, όπως Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και μια σειρά πρωτοκλασάτων στελεχών και βουλευτών του κόμματος, όπως ο Δημήτρης Ρέππας, ο Δημήτρης Μάντζος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Νάγια Γρηγοράκου, η Χριστίνα Σταρακά και ο Γιώργος Μουλκιώτης. Παρούσα ήταν επίσης η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα, και ο περιφερειάρχης Αττικής.

Παρότι αναφορές στο συνέδριο έγιναν στα πηγαδάκια, επισήμως κανείς δεν άνοιξε το θέμα.Τα αδέρφια Παπανδρέου μίλησαν από καρδιάς για τον Ανδρέα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής τους ζωής -και δίνοντας, για πρώτη φορά, στην δημοσιότητα, αρχειακό υλικό τραβηγμένο και από την κάμερα της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε συγκινημένος και την κηδεία του παππού του, Γεώργιου Παπανδρέου, που εν μέσω της δικτατορίας εξελίχθηκε στην πρώτη μεγάλη διαδήλωση κατά του καθεστώτος, ενώ έστειλε μήνυμα προς την πλευρά της κυβέρνησης πως το αρχείο Παπανδρέου χρειάζεται ψηφιοποίηση: «Η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. Φαίνεται λεφτά δεν υπάρχουν», σχολίασε χαρακτηριστικά, τουλάχιστον δύο φορές κατά την διάρκεια της συζήτησης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας τρεις σκηνές από την Κρήτη και την δική του ζωή, για να αναδείξει τον τρόπο που άγγιξε κι εκείνον ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η Κεντροαριστερά, δεν θα υπήρχε μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη (…) Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα. Γιατί η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη. Περίμενε κανείς η Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση να έχει αυτήν την κατάσταση στους θεσμούς και στην ποιότητα της δημοκρατίας; Να διευρύνονται οι ανισότητες;», αναρωτήθηκε.

«Εδώ λοιπόν είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ’ όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι».

Συνεδριάζει η Επιτροπή Καταστατικού

Υπήρχε, πάντως, λόγος που δεν έγινε καμία αναφορά στο συνέδριο -τόσο σήμερα (23.03) όσο και αύριο, μια σειρά συνεδριάσεων θα ανοίξει έναν κύκλο συζήτησης που αφορά το καταστατικό του κόμματος: η πρώτη, της Επιτροπής Καταστατικού, αναμένεται το απόγευμα. Εκεί ο γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα περιγράψει τις αλλαγές που αναμένεται να προτείνει ο Ανδρουλάκης προς έγκριση στο συνέδριο -οι οποίες εκτός από τεχνικές (όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην Κεντρική Επιτροπή) μπορεί να έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα.

Σήμερα θα φανεί αν η Χαριλάου Τρικούπη είναι έτοιμη να θέσει επί τάπητος το θέμα της ενοποίησης του κόμματος (σσ: το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι έως σήμερα συνασπισμός κομμάτων που περιλαμβάνει κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου και την ΕΔΕΜ), ώστε, σε περίπτωση που έρθει πρώτο, να μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους των μάξιμουμ 50 εδρών που προβλέπεται. Μέχρι τώρα ήταν ευρέως συμφωνημένο ότι η μετατροπή δεν μπορεί να γίνει, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στο κόμμα με το χρέος του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο ψάχνει εδώ και καιρό να βρει λύση στο ζήτημα με τις τράπεζες και δεν αποκλείεται να υπάρχει πια το «πράσινο φως».

Η συζήτηση, είτε αφορά την ενοποίηση είτε όχι, θα συνεχιστεί σε επίπεδο Πολιτικής Γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αύριο, παρουσία Ανδρουλάκη.