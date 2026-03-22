Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακές διεργασίες για την επόμενη ημέρα και το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (21.03.2026).

Αμερικανός αξιωματούχος και πηγές του Axios με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι στόχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνομιλιών, ακόμη και όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν συνεχίζονται.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι εξετάζει το σενάριο μιας «σταδιακής λήξης» του πολέμου. Εκτιμήσεις εντός της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον ωστόσο αναφέρουν πως οι συγκρούσεις ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, οι συνεργάτες του επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανές συνομιλίες.

Στις διεργασίες συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι εξετάζουν τα βασικά στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η διαχείριση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και μια ευρύτερη συμφωνία που θα καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη προς συμμάχους στην περιοχή.

Δίαυλοι επικοινωνίας και όροι της Τεχεράνης

Αν και δεν υπάρχουν απευθείας επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο διάστημα, χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, μεταφέροντας μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να προσέλθει σε συνομιλίες, θέτοντας όμως ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις για την έναρξή τους.