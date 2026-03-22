Στην εμφάνιση του Ολυμπιακού και την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης (0-0).

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε επίσης για τα playoffs, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τις νίκες που χρειάζεται και θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.

«Ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ:

Ένα σχόλιο για το πως είδατε τον αγώνα και η ενδεκάδα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών;

«Ναι η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της ενδεκάδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες, γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείς δε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.

Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Κααμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες».