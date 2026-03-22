Γάλλοι εισαγγελείς ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για τις υποψίες που έχουν ότι ο Elon Musk ενδέχεται να ενθάρρυνε σκόπιμα τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων deepfakes στο chatbot Grok AI της πλατφόρμας X, με σκοπό να αυξήσει τεχνητά την αξία των εταιρειών του ενόψει προγραμματισμένης εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού, «η διαμάχη που προκλήθηκε από τις σεξουαλικές deepfakes δημιουργίες που δημιούργησε το Grok (το AI του X) ενδέχεται να προκλήθηκε σκόπιμα προκειμένου να ενισχυθεί τεχνητά η αξία των εταιρειών X και X AI». Οι εισαγγελείς συνδέουν το ύποπτο σχέδιο με «την προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2026 εισαγωγή στο χρηματιστήριο της νέας οντότητας που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση» μεταξύ της SpaceX και της xAI.

Οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν πρώτη φορά από τη Le Monde, ενώ όπως μεταδίδει το pbs.org, οι υποψίες βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας του ίδιου του Musk στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την περίοδο της κρίσης με τα deepfakes, στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου, ο Musk φάνηκε να πανηγυρίζει τις δυνατότητες του Grok, δημοσιεύοντας εικόνες που είχε δημιουργήσει το chatbot και απεικόνιζαν τον ίδιο με μπικίνι δίπλα σε πύραυλο της SpaceX. Παράλληλα, αντέδρασε με emoji γέλιου-κλάματος σε παρόμοιες εικόνες δημόσιων προσώπων. Ο επικεφαλής προϊόντων του X, Nikita Bier, είχε αναφέρει τότε ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Grok προκάλεσε «πρωτοφανή επίπεδα αλληλεπίδρασης» στην πλατφόρμα.

Το Center for Countering Digital Hate υπολόγισε ότι το Grok παρήγαγε περίπου 3 εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες σε μόλις 11 ημέρες, εκ των οποίων 23.000 φαινόταν να απεικονίζουν παιδιά. Ο ρυθμός παραγωγής έφτανε σχεδόν τις 190 εικόνες ανά λεπτό. Σύμφωνα με τη Washington Post, οι παγκόσμιες ημερήσιες λήψεις της εφαρμογής αυξήθηκαν κατά 72% στις αρχές Ιανουαρίου, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η γαλλική έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, αρχικά με αντικείμενο τη φερόμενη χειραγώγηση αλγορίθμων στη γαλλική πολιτική. Έκτοτε έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει θέματα όπως η άρνηση του Ολοκαυτώματος, η διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τα σεξουαλικά ρητά deepfakes.

Τον Φεβρουάριο, αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της X στο Παρίσι, με τη συνδρομή της Europol. Οι εισαγγελείς κάλεσαν τον Musk και την πρώην CEO της X, Linda Yaccarino, για εθελοντική ανάκριση που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου.

Η Le Monde υπενθυμίζει ότι ο Musk έχει ιστορικό με την SEC, καθώς το 2018 είχε διευθετήσει υπόθεση χειραγώγησης μετοχών που σχετιζόταν με την Tesla, καταβάλλοντας 40 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό το προηγούμενο επηρέασε την απόφαση των γάλλων εισαγγελέων να ενημερώσουν τις αμερικανικές αρχές.

Το οικονομικό διακύβευμα

Η SpaceX ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με την xAI στις 2 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας μια ενοποιημένη εταιρεία με αποτίμηση 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα οντότητα σχεδιάζει δημόσια προσφορά στα μέσα του 2026, με στόχο συγκέντρωση έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων — ποσό που θα μπορούσε να καταστήσει την IPO τη μεγαλύτερη στην ιστορία.

Ο νομικός εκπρόσωπος της X στη Γαλλία δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο, ενώ η SEC αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος.