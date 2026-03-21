Με κορυφαίο τον Βοΐλη, που είχε καθοριστική συμβολή τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, ο Πανιώνιος επικράτησε εντός έδρας με 3-0 του Ολυμπιακού Β’ στην τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League 2.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τον Βαγγέλη Κωνσταντίνου της Κ19 στον πάγκο και αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, μεταξύ των οποίων και τον 16χρονο Σαρακασίδη κάτω από τα δοκάρια, ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση με 29 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Άλβαρο Ρούμπιο έκλεισε τις υποχρεώσεις του στο μίνι πρωτάθλημα με 18 βαθμούς.

Η πρωτοπόρος και πρωταθλήτρια Καλαμάτα που πανηγυρίζει την επιστροφή της στη Super League έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Μαρκό. Με αυτή την ισοπαλία η «Μαύρη Θύελλα» ολοκλήρωσε τη σεζόν με 38 βαθμούς.

Η βαθμολογία των πλέι οφ στο Β’ όμιλο της Super League 2

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0 (28′ πεν. Βοΐλης, 47′ Μόρσεϊ, 75′ Γιακόβλεφ)

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0

Παναργειακός – Ηλιούπολη 1-1 (57′ Κότζα – 35′ Μπλανκ Καζάου)

Ελλάς Σύρου – Χανιά 1-0 (90’+4′ Βλάχος)

Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1 (68′ Σατατιάνο – 66′ Αθανασακόπουλος)