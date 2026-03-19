Στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα αναφέρθηκε σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Τζόρνταν Νουόρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ τόνισε πως και οι δύο αντίπαλοι διαθέτουν ταλέντο σε όλες τις θέσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του πρέπει να παίξει το παιχνίδι της.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τζόρνταν Νουόρα:

«Το βασικό είναι να παίξουμε καλή άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Απλώς να παίξουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να παίξουμε την άμυνά μας — είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι σε κάθε θέση, αλλά κι εμείς το ίδιο. Θα είναι διασκεδαστικό, να κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό; Απλώς πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε όλη τη σεζόν. Αυτό συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα μιλήσω πολύ γι’ αυτό — την προηγούμενη φορά μου έκοψαν από τον μισθό».