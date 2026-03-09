Φαντάζει έως και οξύμωρο αν κάποιος κοιτάξει τη μεγάλη εικόνα: ο Ολυμπιακός που τα κατάφερε με τους δυνατούς αντιπάλους στο Τσάμπιονς Λιγκ, οι Ερυθρόλευκοι που στάθηκαν με επάρκεια στην υψηλών προδιαγραφών πίστα και εν τέλει απέσπασαν τα αποτελέσματα που χρειάζονταν για να περάσουν από τη league phase, τώρα δυσκολεύονται στα καυτά ραντεβού του ελληνικού πρωταθλήματος. Την κανονική περίοδο σημείωσαν μόνο μια νίκη, αυτή (2-0) απέναντι στην ΑΕΚ και εκμεταλλεύτηκαν τότε στον απόλυτο βαθμό τις πολλές αδυναμίες των Κιτρινόμαυρων. Μέτρησαν επίσης τρεις ισοπαλίες αλλά στις δύο περιπτώσεις ο βαθμός ήρθε στο τέλος: στη Λεωφόρο με την «κανονιά» του Ελ Κααμπί , στη Νέα Φιλαδέλφεια με το πέναλτι στις καθυστερήσεις του Ταρέμι , ενώ το βράδυ της Κυριακής είχαμε στο Νέο Φάληρο 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Στο παρελθόν σκοράραμε πιο εύκολα, εφέτος δε βγαίνει για τον οποιονδήποτε λόγο, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι να το καταφέρουμε”, είπε μετά το φινάλε του ντέρμπι με τους Ασπρόμαυρους και εμφανώς προβληματισμένος ο Μεντιλίμπαρ. Για να προσθέσει πως όλοι στον Ρέντη έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και πασχίζουν να δώσουν μια λύση. Εως τώρα και με την προϋπόθεση πως χρειάζεται να γίνει μια μίνι ανάλυση, ο προπονητής έχει δοκιμάσει αρκετά σχήματα. Είτε τον Κοστίνια σε ρόλο μπακ και τον Ροντινέι περισσότερο επιθετικό, όπως ακριβώς έκανε και την περασμένη σεζόν. Είτε βάζοντας στην αρχική ενδεκάδα δύο φορ, τόσο τον Ελ Κααμπί όσο και τον Ταρέμι. Είτε δίνοντας χρόνο στον Νασιμένο προκειμένου η μπάλα να …ρολάρει καλύτερα στο γρασίδι. Ακόμη και τον Μπρούνο είδαμε αντί του Ορτέγκα, ίσως με σκοπό ο συγκεκριμένος παίκτης να αξιοποιήσει την ταχύτητά του και να δώσει τις κατάλληλες πάσες στους κυνηγούς.

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως από τον Ολυμπιακό λείπει ένα κομμάτι του παιχνιδιού που τον έκανε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό: η τρομερή «επιθετική άμυνα». Πάει να πει η διάθεση να πιέσει από τα πρώτα μέτρα, να κλέψει μπάλες, να πετύχει τον αντίπαλο σε φάση ανισορροπίας και τελικά να εκμεταλλευτεί τη μετάβαση και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Να λείπει, άραγε, τόσο πολύ ένας ποδοσφαιριστής με άγνοια κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά του Κωστούλα; Να θέλει λίγο χρόνο ακόμη ώστε να επιστρέψει στα γνωστά του επίπεδα ο σημαντικός για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, Τσικίνιο; Πόσο επηρεάστηκε το σύνολο από τις όχι υψηλές στροφές του Ποντένσε;

Το βέβαιο είναι πως οι αρμόδιοι και δη ο Μεντιλίμπαρ, παλεύουν για να λύσουν έναν γρίφο ολκής. Στη βαθμολογία των ντέρμπι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις έξι βαθμούς, τους λιγότερους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Η επίθεσή του έχει βρει δίχτυα πέντε φορές. Και για να αλλάξουν τα δεδομένα, είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται βελτίωση σε κάποια «ποιοτικά χαρακτηριστικά».