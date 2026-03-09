Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά για το αποτέλεσμα.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες που είχαν τόσο οι Ερυθρόλευκοι, όσο και οι Θεσσαλονικείς, ενώ αναφέρθηκε και στο τι έλλειψε από τους Πειραιώτες.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ.

Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος.

Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».

Για το τι έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο:

«Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κι όλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική.

Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».