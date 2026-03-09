Έπος! Παράξενο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα του τσεχικού πρωταθλήματος, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Μποέμιανς 1905 και τη Σλόβαν Λίμπερετς, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Τόμας Κούμπεκ.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, ο γκολκίπερ της Λίμπερετς επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Ωστόσο, το δυνατό διώξιμό του ήταν ιδιαίτερα άστοχο, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει πολύ μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Προς έκπληξη όλων, η μπάλα κατέληξε σε μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο, προκαλώντας γέλια τόσο στους φιλάθλους στις εξέδρες όσο και στους χρήστες των social media, όπου το βίντεο της φάσης κυκλοφόρησε γρήγορα και έγινε viral.

Όσο για την εξέλιξη της αναμέτρησης, το παιχνίδι δεν είχε πολλές συγκινήσεις και ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0). Παρ’ όλα αυτά, η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή του αγώνα ήταν αναμφίβολα το άτσαλο διώξιμο του Κούμπεκ, που χάρισε ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα της σεζόν.

O jedinou trefu prvního poločasu v zápase Bohemky s Libercem se postaral Tomáš Koubek.😍pic.twitter.com/D6wIYec48g — Sporťák (@SportakCZ) March 7, 2026