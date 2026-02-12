Η Udemy ανακοίνωσε νέα συνεργασία με την OpenAI, ενσωματώνοντας την πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης απευθείας στο ChatGPT. Η εξέλιξη αυτή φέρνει περισσότερα από 290.000 μαθήματα και 90.000 εκπαιδευτές μέσα σε ένα περιβάλλον που ενώνει τεχνητή νοημοσύνη και online εκαίδευση. Μέσα σε ένα ενεργό παράθυρο συνομιλίας, εμφανίζεται ενσωματωμένο βίντεο μαθήματος της Udemy. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο, να κάνει ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο και να εγγραφεί χωρίς να εγκαταλείψει τη συνομιλία. Η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής εντός της πλατφόρμας.

Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη μέσω αφιερωμένης εφαρμογής στο ChatGPT και επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν, να προεπισκοπούν και να εγγράφονται σε μαθήματα χωρίς να αποχωρούν από τη συνομιλία τους. Η εφαρμογή Udemy είναι προσβάσιμη σε συνδεδεμένους χρήστες όλων των συνδρομητικών επιπέδων — Free, Go, Plus και Pro.

Η συνεργασία επιχειρεί να διαφοροποιήσει την εκπαιδευτική εμπειρία από τις απλές, αποσπασματικές απαντήσεις που προσφέρει ένα chatbot. Η ενσωμάτωση παρέχει πρόσβαση σε επιμελημένο περιεχόμενο, αξιολογήσεις, πρακτικά εργαστήρια και δομημένες μαθησιακές διαδρομές. Ο Hugo Sarrazin, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Udemy, δήλωσε ότι η προσέγγιση στοχεύει στην ανάπτυξη πραγματικής τεχνογνωσίας μέσω αξιόπιστου περιεχομένου και επικυρωμένων δεξιοτήτων, αντί στην απλή παροχή απαντήσεων.

Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται η προβολή βίντεο εντός της συνομιλίας, καθώς και έξυπνη ανακάλυψη μαθημάτων. Όταν το ChatGPT εντοπίζει συζήτηση σχετική με επαγγελματικές δεξιότητες, μπορεί να προτείνει αντίστοιχα μαθήματα. Παράλληλα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις για το περιεχόμενο την ώρα που παρακολουθούν το μάθημα.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ η Udemy προχωρά σε συμφωνία συγχώνευσης με την Coursera, η οποία συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε συναλλαγή αποκλειστικά με μετοχές αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα ενώσει δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Η Udemy έχει ενισχύσει τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο του 2025 παρουσίασε τον Model Context Protocol Server, επιτρέποντας άμεση ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εργαλεία AI για τον χώρο εργασίας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασίες για επαλήθευση δεξιοτήτων με τεχνητή νοημοσύνη και για ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που εστιάζουν στην υπεύθυνη χρήση της AI.

Η ενσωμάτωση αντανακλά μια ευρύτερη τάση: οι πλατφόρμες επιδιώκουν να φτάσουν τους χρήστες εκεί όπου ήδη βρίσκονται, αντί να τους μεταφέρουν σε ξεχωριστά περιβάλλοντα. Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, είχε αναφέρει τον Οκτώβριο του 2025 ότι το ChatGPT είχε φτάσει τα 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, με τη μάθηση να αποτελεί μία από τις συχνότερες χρήσεις. Η εφαρμογή Udemy ξεκινά αρχικά στα αγγλικά, με υποστήριξη υποτίτλων. Οι δύο εταιρείες περιγράφουν την κίνηση ως πρώτο βήμα σε ένα ευρύτερο σχέδιο για καθολικά προσβάσιμη εκπαίδευση μέσω συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης.