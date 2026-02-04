Με αποτέλεσμα-έκπληξη ολοκληρώθηκε η 26η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 της Βίρτους Μπολόνια και ανέβηκε στο 7-19. Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη της για φέτος (1-11 εκτός έδρας), με την ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ να πιάνει ξανά την Αναντολού Εφές και να ελπίζει σε μία ανατροπή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια έπεσε στο 12-14 και βλέπει τις ελπίδες της για πρόκριση στα Play-In να μειώνονται δραματικά, καθώς οι ομάδες που είναι στη 9η και 10η θέση έχουν ήδη φτάσει τις 15 νίκες. Η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς φαίνεται πως έχει φτάσει στο τέλος της για φέτος.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Περάντι, Μπάλακ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80