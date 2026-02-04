Η Καρδίτσα ήταν εξαιρετική για 37 λεπτά, αλλά τελικά ηττήθηκε με 84-80 από την Άλμπα στο Βερολίνο, για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, χάνοντας την ευκαιρία να καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε μέχρι και με 11 πόντους, όμως η απειρία της και η κόπωση στο τέλος επέτρεψαν στην Άλμπα να ανατρέψει την κατάσταση και να φτάσει στη νίκη.

Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν αρχικά, η Καρδίτσα με εξαιρετική άμυνα και κυριαρχία στον τομέα του σκοραρίσματος από τους Χόρχλερ και Τζέφερσον, προηγήθηκε με 43-40 στο ημίχρονο και έκλεισε την τρίτη περίοδο με 7 πόντους διαφορά (57-64).

Στην τελευταία περίοδο, η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το +9 (57-66), όμως η βιασύνη στις επιθέσεις και τα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στην Άλμπα να μειώσει και τελικά να ισοφαρίσει σε 74-74. Η Άλμπα εκμεταλλεύτηκε μία τεχνική ποινή και πήρε το προβάδισμα, φτάνοντας στην επικράτηση με 84-80, αφήνοντας την Καρδίτσα με πικρή γεύση.

Με αυτήν την ήττα, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παραμένει χωρίς νίκη στη φάση των 16 και κατατάσσεται τελευταία στον όμιλο με 0-3.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσουέκα, Πέσιτς, Σάντσεθ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-24, 40-43, 57-64, 84-80

Βαθμολογία Group J

ΑΕΚ 3-0

Άλμπα 2-1

Τόφας 1-2

Καρδίτσα 0-3