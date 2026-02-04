Δημοφιλή
- 1
Αποζημίωση-έκπληξη: Πότε και πώς παίρνετε έως 100 ευρώ για γυαλιά
- 2
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εύχεται στον πατέρα της για τα 92 τ
- 3
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιος έχει δικαιώμα στην περιουσία του θανόντος - Πότε το Δημόσιο τα παίρνει όλα
- 4
Θρίλερ για γερά νεύρα με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε συνάντηση στο Ομάν την Παρασκευή - Όλο
- 5
Λίρες Αγγλίας: Πώς τις παίρνεις, πώς τις δίνεις και γιατί όλοι μιλάνε γι’ αυτές
- 6
Χίος: «Ηταν όλοι νεκροί στη θάλασσα, δεν θα σώζονταν ούτε με σωσίβια» - Συγκλονιστική μαρτυρία δύτη
- 7
Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» το οικογενειακό της περιβάλλον - Εκπλήσσει η στάση των γονιών της
- 8
Ανατροπή στις τράπεζες: Αλλάζουν οι λογαριασμοί - Μηδενίζονται οι χρεώσεις των συναλλαγών
- 9
Επιπλέον σύνταξη για συνταξιούχους: Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία!
- 10
Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται από 1η Απριλίουι ισχύει για τις καταγγελίες στο 1555
Το Μαρούσι νίκησε τον Προμηθέα και προκρίθηκε στο Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ
Το Μαρούσι κατάφερε να επικρατήσει του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92 και να κλείσει την πρόκρισή του στο Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ. Με ηγέτη τον εξαιρετικό Κινγκ, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους με 8/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των γηπεδούχων και τη fatigue τους στο τέλος, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο […]
Ηρακλής με στυλ στην επόμενη φάση του ENBL με εύκολη νίκη κόντρα στην Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ (109-82)
Ο Ηρακλής επικράτησε άνετα της Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ με σκορ 82-109 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είχε τυπικό χαρακτήρα, καθώς η πρώτη θέση του «γηραιού» στον Γ’ όμιλο του European North Basketball League (ENBL) δεν απειλούνταν. Η πρόκριση στα playoffs είχε ήδη εξασφαλιστεί και η «κορυφή» στο γκρουπ έκρινε μόνο το πλεονέκτημα έδρας για την επόμενη […]
Βαριά ήττα για τον Πανιώνιο από τη Λιετκαμπέλις στην Λιθουανία (89-62)
Ο Πανιώνιος υπέστη μια συντριβή με σκορ 89-62 από την Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, με την ομάδα να παραμένει καθηλωμένη στον πάτο του Β’ ομίλου στο EuroCup. Αν και το παιχνίδι φαινόταν τυπικό, αφού και οι δύο ομάδες είναι μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, η ήττα αυτή ήταν βαριά για τους «πάνθηρες», […]
ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ: Λουλούδια από τους παίκτες και σιγή ενός λεπτού για τα θύματα της Ρουμανίας
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των 16 του Europe Cup, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από έντονα συναισθήματα πριν ακόμη ξεκινήσει η αγωνιστική δράση. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων προχώρησαν σε μια συμβολική και ιδιαίτερα φορτισμένη κίνηση, αφήνοντας λουλούδια στο παρκέ προς […]
Αποφάσισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για το μέλλον του λίγες ώρες πριν από την λήξη της προθεσμίας για τις ανταλλαγές, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του με τους Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δήλωσε στο «The Milwaukee Journal Sentinel» πριν από το παιχνίδι με τους Μπουλς, ότι από καρδιάς επιθυμεί να παραμείνει στο […]