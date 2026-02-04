Ο Ηρακλής επικράτησε άνετα της Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ με σκορ 82-109 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είχε τυπικό χαρακτήρα, καθώς η πρώτη θέση του «γηραιού» στον Γ’ όμιλο του European North Basketball League (ENBL) δεν απειλούνταν. Η πρόκριση στα playoffs είχε ήδη εξασφαλιστεί και η «κορυφή» στο γκρουπ έκρινε μόνο το πλεονέκτημα έδρας για την επόμενη φάση.

Παρά την αρχική καθυστέρηση, όπου η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ, οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν γρήγορα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με μικρό προβάδισμα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν το προβάδισμα, όμως στην επανέναρξη του παιχνιδιού, ο Ηρακλής ανέβασε ρυθμό. Με εξαιρετική άμυνα και επιθετική έκρηξη, η ομάδα του Λούκιτς πέτυχε 32 πόντους έναντι 18 και έθεσε τις βάσεις για τη νίκη, με το σκορ να ξεφεύγει από νωρίς και να φτάνει το 100+.

Οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και Κρίς Σμιθ ξεχώρισαν με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Ολομόουτσκο Πρόστεγιοβ, ο Μάρεκ Νέλσον ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.