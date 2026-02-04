Ο Άρης Betsson ξεκίνησε δυνατά τη βραδιά της Τετάρτης (4/2) και επικράτησε με 83-64 της Νεπτούνας για την 17η αγωνιστική του EuroCup, στοχεύοντας τώρα στη μάχη πρόκρισης με την Κλουζ Ναπόκα, που θα διεξαχθεί στη Ρουμανία στις 11 Φεβρουαρίου (18:00).

Με τη νίκη αυτή οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 8-9 (4-5 εντός και 4-4 εκτός έδρας), φτάνοντας στους πόντους των αντιπάλων τους που είχαν ηττηθεί με 114-104 από τη Μπουργκ. Στον πρώτο γύρο ο Άρης είχε ηττηθεί 88-98, όμως η διαφορά πόντων δεν επηρεάζει, καθώς ο νικητής θα πάρει την έκτη θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσει τον τρίτο του α’ ομίλου εκτός έδρας.

Η Νεπτούνας έπεσε στο 7-10 (3-5 εντός, 4-5 εκτός), αντέχοντας μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν ο Ντανίλο Άντζουσιτς πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι για να δώσει ενέργεια στο Παλέ, πριν καταρρεύσει κυρίως στη δεύτερη και τρίτη περίοδο.

Στον Άρη ξεχώρισαν Μπράις Τζόουνς, Ντανίλο Άντζουσιτς και Αμίν Νουά, με τον προπονητή Ιγκόρ Μίλιτσιτς να βλέπει εξαιρετική άμυνα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Από πλευράς Νεπτούνας, οι διεθνείς Ρίχαρντς Λόμαζ (Λετονία, 19 πόντοι, 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές σε 30 λεπτά) και Άρνας Βελίτσκα (Λιθουανία, 5 πόντοι, 2/10 σουτ, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ σε 29 λεπτά) πάλεψαν για την ομάδα τους, χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την ήττα.