Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος στην ιεραρχία της Clan del Golfo, πέθανε από πνιγμό σε ναυάγιο πλεούμενου.

Η Clan del Golfo είναι το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ το 2025.

Η οργάνωση διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο στο Κατάρ, ενώ ο Σάντσες ήταν καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές για διακίνηση ουσιών.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, πέθανε από πνιγμό έπειτα από ναυάγιο του πλεούμενου στο οποίο επέβαινε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επιβεβαίωσαν την πληροφορία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, γνωστός με το προσωνύμιο «Γκονσαλίτο», καταζητούνταν από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες επιδίωκαν να τον δικάσουν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η Clan del Golfo, που θεωρείται υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης από την Κολομβία, χαρακτηρίστηκε το 2025 «τρομοκρατική» οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο διεξάγει συνομιλίες με την οργάνωση στο εμιράτο του Κατάρ.

Ο Άλβαρο Χιμένες, επικεφαλής διαπραγματευτής διορισμένος από τον πρόεδρο Πέτρο, επιβεβαίωσε τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών. Όπως ανέφερε, το πλεούμενο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ανατράπηκε στον νομό Κόρδοβα, στη βόρεια Κολομβία, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Οι κολομβιανές αρχές καταζητούσαν τον Σάντσες για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, όπως δολοφονίες, εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς πληθυσμών, διακίνηση όπλων, παράνομη εκμετάλλευση μεταλλείων και εκβιάσεις.

Οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Πέτρο

Στις 5 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση της Κολομβίας αποδέχθηκε στο Κατάρ τη συνέχιση των συνομιλιών με στόχο τον αφοπλισμό της Clan del Golfo και την αποκατάσταση της ειρήνης σε περιοχές που ελέγχει η οργάνωση.

Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στη γενικότερη πολιτική του προέδρου Πέτρο για τον αφοπλισμό όλων των ενόπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η δύναμη και οι απώλειες της Clan del Golfo

Η Clan del Golfo, που προήλθε από τις στάχτες ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων, υπολογίζεται ότι διαθέτει 6.000 έως 7.000 μαχητές και συνεργάτες, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις.

Το καρτέλ έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίο τη σύλληψη και έκδοση στις ΗΠΑ, το 2022, του ηγέτη του Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστού ως «Οτονιέλ». Ο Οτονιέλ, που είχε χαρακτηριστεί από αναλυτές ως ο «Πάμπλο Εσκομπάρ του 21ου αιώνα», εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών.