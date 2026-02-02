Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζήτησε να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία κατά την έναρξη της 145ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα».

Στην ομιλία του στη Σκάλα του Μιλάνου, ο Ματαρέλα τόνισε ότι «ο αθλητισμός αποτελεί ειρηνική συνάντηση, μαρτυρία αδελφοσύνης σε συνθήκες ευγενούς άμιλλας», υπογραμμίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως αντίθετο στη βία και την έλλειψη επικοινωνίας στον κόσμο.

Ζήτησε με επίμονη αποφασιστικότητα να γίνει παντού σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία, επισημαίνοντας ότι «η εκεχειρία του αθλητισμού να κάνει τα όπλα να σιγήσουν» καθώς η βία παράγει νέα βία, καταπιέζει λαούς και μειώνει την ποιότητα ζωής.

