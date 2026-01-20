Με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από σήμερα το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για αύριο Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».