Το τρομερό γκολ του Καλογερόπουλου κόντρα στον ΟΦΗ
Μετά το γκολ από πέναλντι του Μεχντί Ταρέμι και το 1 – 0 που έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ο Αλέξης Καλογερόπουλος σκόραρε στο δεύτερο μέρος της παράτασης μετά από ασίστ του Χρήστου Μουζακίτη και έκανε το 2 – 0 για τους Πειραιώτες . Δείτε το γκολ
Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας 96-87: Με το δεξί επικράτησαν οι «ερυθρόλευκες» στη παράταση
Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 17-4, όμως ανέβασε στροφές και με κορυφαίες εμφανίσεις της Γούλφολκ (20 πόντοι) και της Χριστινάκη (16 πόντοι) κατάφερε να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Στην έξτρα περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν, με καθοριστικές προσπάθειες της Ράμπερ και της Τζόνσον, φτάνοντας στη νίκη-θρίλερ με […]
Το γκολ του Ταρέμι κόντρα στον ΟΦΗ για το Betsson Super Cup
Μετά από πέναλντι που δόθηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού για αγκωνιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα στον Αλέξη Καλογερόπουλο σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Μεχντί Ταρέμι κατάφερε να σκοράρει από την λευκή βούλα και να κάνει το 1 – 0 και να δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Δείτε το γκολ
Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Γκρέμιο, Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η μεταγραφή του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων για να «κλειδώσει» το deal. Ο 25χρονος εξτρέμ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο, με το […]
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Αναγκαστική αλλαγή ο Μπιανκόν για τους «ερυθρόλευκους»
Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του τελικού του Betsson Super Cup, ο Ζουλιάν Μπιανκόν έπεσε στο χορτάρι και αναγκάστηκε να αφήσει τη θέση του στον Αλέξη Καλογερόπουλο. Η απουσία του Γάλλου στόπερ, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Λορέντσο Πιρόλα, σήμανε συναγερμό για τον Ολυμπιακό. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Μπιανκόν, ο Χοσέ Λουίς […]