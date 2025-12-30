Ο Άρης κινείται στους ρυθμούς του Οτμάν Μπουσαΐντ τα τελευταία 24ωρα και λίγο πριν την επίσημη έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.
Ο Βέλγος εξτρέμ περνάει σήμερα από εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει με τους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Μία κίνηση που σε ένα κομμάτι του κιτρινόμαυρου οργανισμού μπορεί να μην γεμίζει το μάτι. Εκείνο του Ρούμπεν Ρέγες, όμως, είδε άλλα πράγματα και για αυτό ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής επέμεινε τον τελευταίο μήνα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.
Ο Πλάνες και η ανάγκη της γραμμής κρούσης
Για την επιλογή του Μπουσαΐντ, ο Ρέγες στράφηκε -μεταξύ άλλων- και στον Ραμόν Πλάνες. Στον άνθρωπο, δηλαδή, που γνωρίζει αρκετά καλά από την κοινή παρουσία τους στη Χετάφε και αποτελεί τον… δάσκαλο του τεχνικού διευθυντή του Άρη.
Ο Πλάνες βρίσκεται από πέρυσι στην Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας, έχει όμως εικόνα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έδωσε καλές συστάσεις για τον Βέλγο μεσοεπιθετικό. Άλλωστε, λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο και ως άνθρωπος του Άρη στον Κόλπο,λόγω των καλών σχέσεων με τον Ρέγες και τον Θεόδωρο Καρυπίδη.
Στο πρόσωπο του Μπουσαΐντ, ο Ρέγες είδε τον παίκτη που θα πάρει τη… μπαγκέτα του δημιουργού, σε μία προβληματική επίθεση. Ο Άρης είναι μία ομάδα που δεν έχει πρόβλημα απλά στην εκτέλεση, αλλά πρωτίστως στην παραγωγή φάσεων, αποτελώντας μία από τις χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Ο Βέλγος εξτρέμ είναι ένας άκρως δημιουργικός πλάγιος, με την ικανότητα παράλληλα να παίξει και στον άξονα. Σε αυτά τα στοιχεία δίνουν έμφαση όσοι τον γνωρίζουν, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή με άριστη τεχνική κατάρτιση και την ικανότητα να κάνει τη διαφορά στην γραμμή κρούσης του Άρη.
Πίσω από τα νούμερα και τα βιογραφικά