Ο Μπουσαΐντ, στα 25 του χρόνια, έχει ήδη προλάβει να γευτεί το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και να γνωρίσει από κοντά τη χλιδή του Ντουμπάι. Την λάμψη και τα μεγάλα συμβόλαια που προσφέρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρότι τη φετινή σεζόν δεν είχε ενεργό ρόλο στην Αλ Νασρ, θα μπορούσε άνετα να μείνει «καλυμμένος» οικονομικά, είτε παραμένοντας στο υπάρχον συμβόλαιό του είτε βρίσκοντας κάποιο νέο στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Την επιστροφή στην Ευρώπη, με στόχο να ανεβάσει ξανά το αγωνιστικό του επίπεδο και να βρει τις εμφανίσεις που μπορούν να του ανοίξουν νέες προοπτικές. Εκείνες που ονειρευόταν από μικρός, όταν το ποδόσφαιρο αποτέλεσε τη βασική του διέξοδο από τη δύσκολη καθημερινότητα ενός παιδιού μεταναστών στο Βέλγιο.

Προϊόν μιας φημισμένης ακαδημίας

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ δεν εμφανίστηκε ποτέ ως το μεγάλο ταλέντο που τραβά πάνω του τα φώτα. Δεν μεγάλωσε με τίτλους και υπερβολικές προσδοκίες, ούτε χαρακτηρίστηκε «παιδί-θαύμα». Η πορεία του ξεκίνησε αθόρυβα, με σταθερά και σίγουρα βήματα – όπως και η προσωπικότητά του. Για τον ίδιο, το ποδόσφαιρο ήταν ταυτόχρονα όνειρο και ανάγκη: ένας τρόπος να ξεφύγει από τις δυσκολίες και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της JMG, ενός αναγνωρισμένου ποδοσφαιρικού σχολείου που έχει αναδείξει παίκτες όπως οι Γιάγια Τουρέ, Ζερβίνιο και Κόλο Τουρέ. Εκεί διδάχθηκε πριν απ’ όλα τη σκέψη του παιχνιδιού. Να «διαβάζει» το γήπεδο, να τοποθετείται σωστά, να παίζει με το μυαλό πριν αγγίξει τη μπάλα. Η εξέλιξή του συνεχίστηκε στη Λιρς, με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου –κάτοχο του franchise της ακαδημίας στο Βέλγιο– να τον ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες παιδιά.

Μπόλικο ταλέντο, χαμηλοί τόνοι

Ο Μπουσαΐντ ανήκει στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών που κάνουν τη διαφορά μέσα από τις λεπτομέρειες. Από εκείνες που δεν φαίνονται άμεσα, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τη ροή ενός αγώνα: ένα κοντρόλ υπό πίεση, μια σωστή κίνηση χωρίς τη μπάλα, μια ιδανική απόσταση από τον αντίπαλο.

Όσοι τον έχουν ζήσει από κοντά κάνουν λόγο για έναν ήσυχο, εσωστρεφή χαρακτήρα, με έντονο αίσθημα σεβασμού προς την ομάδα. Αυτές τις αρχές πήρε από το οικογενειακό του περιβάλλον και τις ενίσχυσε στις ακαδημίες. Δεν είναι τυχαίο ότι δύσκολα συναντά κανείς παλιές δηλώσεις του. Μοιάζει περισσότερο με έναν αθόρυβο εργάτη, που όμως διαθέτει ποιότητα. Έτσι κατάφερε να καθιερωθεί στην Ολλανδία, παρά τη σωματοδομή του. Δεν έγινε ποτέ «πρωτοσέλιδο», αλλά ήταν πάντα χρήσιμος.

Σταρ δεν υπήρξε ποτέ. Όμως με τη μπάλα στα πόδια ξέρει τι κάνει. Αυτό ακριβώς αναζητούσαν και στα Εμιράτα: ποδοσφαιριστές με τεχνική και ικανότητα στο θέαμα. Σημαντικό ρόλο στην παρουσία του στην Αλ Νασρ έπαιξε και ο τότε προπονητής της ομάδας, ο Ολλανδός Άλφρεντ Σρέιντερ. Η αποχώρησή του, ωστόσο, άλλαξε τις ισορροπίες και δυσκόλεψε τη θέση του Μπουσαΐντ, με αποτέλεσμα φέτος να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.