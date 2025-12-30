Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, όταν μια γυναίκα κάλεσε σιωπηλά σε βοήθεια μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Panic Button», βλέποντας τον κίνδυνο να βρίσκεται κυριολεκτικά έξω από την πόρτα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Παλιάς Πειραϊκής, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 23:00, όταν ο πρώην σύζυγος της γυναίκας εμφανίστηκε κάτω από την οικία της και στη συνέχεια ανέβηκε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και βρέθηκε έξω από το διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να εκτοξεύει απειλές εναντίον της πρώην συντρόφου του, προκαλώντας της έντονο φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη ότι η κατάσταση μπορούσε να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή, ενεργοποίησε το «Panic Button» στο κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας σήμα κινδύνου στο κέντρο Άμεσης Δράσης του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας.

Η ανταπόκριση των αστυνομικών υπήρξε άμεση. Πλήρωμα της Άμεσης Δράσης έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, εντοπίζοντας τον άνδρα έξω από το διαμέρισμα, την ώρα που συνέχιζε την επιθετική του συμπεριφορά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψή του, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας για τα περαιτέρω.