Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Οτμάν Μπουσαΐντ για λογαριασμό του Άρη.

Ο Βέλγος άσσος αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 21:00, όπου τον περίμενε ο Ρούμπεν Ρέγες.

Ο παίκτης θα περάσει αύριο από ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις και αμέσως μετά θα μεταβεί στα γραφεία της ομάδας για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Εφόσον όλα πάνε καλά, από την Τετάρτη (31/12) ο Μπουσαΐντ θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας εν όψει των αγώνων με Παναιτωλικό και ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα, για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα.