Οι πρώτες κινήσεις του Αρη ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου δρομολογούνται πριν καν αλλάξει το ημερολόγιο.

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ αποτελεί την πρώτη προσθήκη της ομάδας για τον Ιανουάριο. Η υπόθεση του αριστερού εξτρέμ βρίσκεται στα χέρια του Ρούμπεν Ρέγες εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες, με στόχο να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα λόγω της πίεσης του χρόνου.

Πρόκειται για μια μεταγραφή που είχε μπει σε τελικό στάδιο από την προηγούμενη εβδομάδα, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να κλείνουν οριστικά τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποχώρησή του από την Αλ Νασρ.

Ο Βέλγος εξτρέμ, με μαροκινή καταγωγή, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τον Αρη και αύριο (29/12) θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί τυπικά η μεταγραφή.

Το προφίλ του παίκτη

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2000 στο Βέλγιο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη χώρα του. Στη Λιρς έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας σε ηλικία μόλις 17 ετών. Η πραγματική του καθιέρωση ήρθε στην Ολλανδία, με τη φανέλα της Ουτρέχτης, όπου ανέδειξε το επιθετικό του ταλέντο.

Ξεχώρισε για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, αλλά και για τη δημιουργία ευκαιριών, αποτελώντας έναν σύγχρονο εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί με άνεση και σε ρόλο πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.

Οι εμφανίσεις του τόσο στην Eredivisie όσο και στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας τράβηξαν το ενδιαφέρον και το 2023 έκανε το άλμα εκτός Ευρώπης, μετακομίζοντας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Αλ Νασρ, σε ένα πρωτάθλημα που επενδύει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Στην ομάδα του Ντουμπάι κατέγραψε 31 συμμετοχές, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, επιδόσεις που αφορούν τη σεζόν 2024-25, καθώς τη φετινή χρονιά δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως επιτελικός μέσος ή εξτρέμ, προσφέροντας δημιουργία, φαντασία και τελική πάσα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, λόγω της διπλής του καταγωγής, βρίσκεται στο ραντάρ της Εθνικής Μαρόκου, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων του Βελγίου.