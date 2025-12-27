Για τη ζωή του στην Ελλάδα και όχι μόνο μίλησε ο Μάρτιν Φρίντεκ σε Μέσο της Τσεχίας

Ο έμπειρος αριστερός μπακ αναφέρθηκε στο πώς βιώνει την ελληνική πραγματικότητα, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων στον Άρη και το μέλλον του το οποίο άφησε ανοικτό.

Αναλυτικά:

Η νίκη στον τελευταίο αγώνα, ακόμα κι αν ήταν με αυτογκόλ, ήταν ικανοποιητική, έτσι δεν είναι;

«Κυρίως έπαιξα καλά, κερδίσαμε. Μετά από μια σέντρα, ο παίκτης του αντιπάλου έστειλε την μπάλα στην εστία και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Αλλά κατά τα άλλα, η μισή σεζόν δεν ήταν όπως αναμενόταν. Φυσικά, θα ήθελα να είχα παίξει περισσότερο».

Γιατί δεν είσαι τόσο συχνά στην ενδεκάδα;

«Υπήρχαν περισσότερα. Μακάρι να μπορούσα να παίζω με συνέπεια. Αλλά ήμουν εκτός για μια εβδομάδα λόγω του γονάτου μου, ο προπονητής επέλεξε μια ενδεκάδα και μετά αποφάσισε να δώσει προτίμηση σε έναν άλλο παίκτη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι’ αυτό, πρέπει να είσαι υπομονετικός και να περιμένεις την ευκαιρία σου. Συνέχισα να δουλεύω σκληρά στην προπόνηση και προσπάθησα να τον πείσω ότι άξιζα να παίξω. Ελπίζω να του απέδειξα ότι μπορώ να μείνω στην ενδεκάδα».

Κατά τα άλλα, μάλλον δεν μπορείς να παραπονιέσαι για τη ζωή στην Ελλάδα. Πώς τα πας εκεί;

«Μερικές φορές είναι λίγο χαοτικά εδώ, πρέπει να το συνηθίσεις. Είναι διαφορετικά από ό,τι στην Ελβετία ή την Τσεχική Δημοκρατία. Αλλά η ζέστη τα αντισταθμίζει όλα, ο ήλιος είναι πραγματικά ωραίος. Ακόμα και τώρα έχει περίπου έντεκα βαθμούς, είμαι στη βεράντα στον ήλιο και είμαι μια χαρά με μια μπλούζα».

Οπότε ζηλεύουμε λίγο την Πράγα. Θα ρωτήσω για το χάος – μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα;

«Ίσως είχα συνηθίσει να έχω ένα μηνιαίο πλάνο για το τι θα ακολουθούσε. Εδώ, τα πλάνα είναι εβδομαδιαία. Μερικές φορές τα πράγματα αλλάζουν από μέρα σε μέρα, κάτι που είναι φυσικά πιο περίπλοκο από την άποψη του οικογενειακού προγραμματισμού. Αν περιμένεις έναν τεχνικό διαδικτύου ή οποιονδήποτε τεχνίτη γενικά, πρέπει να είσαι υπομονετικός. Ο χρόνος περνάει λίγο διαφορετικά εδώ. Αλλά ταυτόχρονα, όλοι είναι κουλ, απίστευτα φιλικοί και έχουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Αυτό έχει επίσης μεγάλη σημασία.»

Οι Έλληνες οπαδοί μπορεί να είναι άγριοι;

«Όταν κερδίζουν, είναι κουλ. Όταν δεν κερδίζουν, σε κάνουν να το νιώθεις.»

Έχεις συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, συζητάς ήδη με το πρακτορείο SPORT INVEST τι θα συμβεί στη συνέχεια; Μπορείς να δώσεις μια εικόνα για το τι θα συμβεί;

«Φυσικά και μιλάμε για το τι θα ακολουθήσει. Θα δούμε αν έχω άλλη μια ευκαιρία εδώ ή αν θα αναζητηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, απλώς ξέρω ότι όλα πρέπει να ταιριάζουν. Και δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά πρέπει να σκεφτώ όλη την οικογένεια, τα παιδιά λόγω του σχολείου».

Έχετε ένα διάλειμμα για τα Χριστούγεννα. Έχεις χρόνο να επισκεφθείς το σπίτι σου στην Τσεχία;

«Υπάρχουν μόνο λίγες μέρες άδεια από τις 21 Δεκεμβρίου, αυτό θα ήταν πραγματικά κουραστικό. Οπότε καλέσαμε απλώς την υπόλοιπη οικογένεια».

Απόλαυσες τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα;

«Δεν γιορτάζουμε την 24η Δεκεμβρίου εδώ, θα φτιάξουμε σνίτσελ με σαλάτα στο σπίτι. Και όσο για τα δώρα, το κύριο πράγμα είναι να είναι χαρούμενα τα παιδιά. Θα χαρώ αν έχω την ευκαιρία να παίξω περισσότερο την άνοιξη και η ομάδα τα πάει καλά. Το φθινόπωρο σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερο.»

Βλαντιμίρ Νταρίντα. Αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι και είχε ένα φανταστικό φθινόπωρο με την Χράντετς. Τι πιστεύεις;

«Δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πάει τόσο καλά. Είναι σωματικά σε φόρμα, έχει εξαιρετική ποιότητα, ανυπομονούσε πολύ για το Χράντετς, βοήθησε την ομάδα πάρα πολύ. Μας έλειψε στο γήπεδο. Είχε κάνει τεράστια δουλειά εδώ και είναι σαφές ότι ολόκληρο το τσεχικό πρωτάθλημα ωφελείται από την επιστροφή του».

Μήπως ο Νταρίντα σε δελεάζει να πας στο Χράντετς; Άλλωστε, το όνομα Φρίντεκ συνδέεται και με αυτό, σωστά;

«Όταν μου είπε αντίο, φυσικά μου υποσχέθηκε αστειευόμενος ότι θα μου κρατούσε μια θέση στην καλύβα. Τέλος πάντων, το μέλλον μου είναι πραγματικά ανοιχτό, θα το συζητήσουμε με τον σύλλογο και τους μάνατζερ. Έχω συμβόλαιο για έξι μήνες ακόμα, το κύριο πράγμα είναι να παραμείνω υγιής. Αυτό το εκτιμώ περισσότερο καθώς περνούν τα χρόνια».