Το όνομα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ρεπορτάζ της Σεβίλλης, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για εσωτερικές σκέψεις αποχώρησης από τον πάγκο της ομάδας. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι διαφορετική.

Ενώ η «Estadio Deportivo» ανέφερε ότι ο Αργεντινός τεχνικός εξετάζει μόνος του το ενδεχόμενο παραίτησης, νέο ρεπορτάζ από το «COPE Sevilla» διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο. Σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο του σταθμού, που είχε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή, ο Αλμέιδα δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει.

Αντίθετα, ο 52χρονος εμφανίζεται απόλυτα αφοσιωμένος στο πρότζεκτ της Σεβίλλης, δηλώνει ικανοποιημένος από τη συνεργασία του με τον σύλλογο και επιθυμεί να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου είχε εκφράσει δημόσια την πρόθεσή του να παραμείνει στον σύλλογο για τουλάχιστον μία τριετία.

Την ίδια ώρα, τα ισπανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως η αγωνιστική κρίση της ομάδας δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Αλμέιδα. Το βάρος πέφτει κυρίως σε ένα ρόστερ περιορισμένης ποιότητας και σε μια συνολική διοικητική και αγωνιστική παρακμή, που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα (μόλις 7 βαθμοί στα τελευταία 27 παιχνίδια πρωταθλήματος).

Δεν λείπουν, πάντως, οι αναφορές στην ψυχολογική φθορά του Αργεντινού τεχνικού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έντονο ξέσπασμά του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το «Estadio Deportivo» καταλήγει πως ο Ιανουάριος αναμένεται να αποτελέσει μήνα-κλειδί για τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο –προς το παρόν– να τίθεται θέμα παραίτησης.