Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στα Βαρδούσια Όρη, στην κοινότητα Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας, για τον εντοπισμό τριών ανδρών ηλικίας 30 έως 35 ετών που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πεζοπορία σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή κατοίκων και εθελοντών. Οι τρεις φίλοι, επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν το πρωί των Χριστουγέννων με το αυτοκίνητό τους προς τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία, όμως έκτοτε δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Το όχημά τους εντοπίστηκε χθες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό τους. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου. Από το βράδυ της Παρασκευής στις έρευνες έχει ενταχθεί η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ συνδράμει και ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, πραγματοποιώντας εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».