Ζωντανή συναυλία της Marseaux στο χριστουγεννιάτικο Μαρούσι
Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ανεβαίνει στη σκηνή για μια ζωντανή συναυλία με γιορτινή διάθεση
Πέθανε ο Άντονι Πράις – Θλίψη στον χώρο της μόδας και του θεάματος
Ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, ο οποίος έντυσε προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών. Το ροκ συγκρότημα Duran Duran δημοσίευσε χθες το βράδυ μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τον θάνατο του «αγαπημένου φίλου» και «σημαντικού συνεργάτη» τους την Τρίτη. Ο Nικ Ρόουντς περιέγραψε […]
«Αρχοντικό Τζώρτζα»: 362.000 ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό του – Θα στεγάσει τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Καστοριά
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου να μεταστεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Παράρτημα Καστοριάς, στο ανακαινισμένο και διατηρητέο κτίριο «Αρχοντικό Τζώρτζα». Ειδικότερα, με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εγκρίθηκε το ποσό των 362.485,48 ευρώ από […]
Γιώργος Καπουτζίδης: Το μοναχικό αγόρι από τις Σέρρες που ένωσε δεκάδες παρέες με το ταλέντο του
20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς «Στο Παρά Πέντε» και λίγες μέρες πριν το πολυαναμενόμενο Reunion στο MEGA, κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην φωτεινή πορεία ζωής του Γιώργου Καπουτζίδη.
Το «Καΐκι τ’ Άη Νικόλα»: Ένα μαγικό Χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην καρδιά της Αθήνας
Τέσσερα ψαροκάικα ζωντανεύουν κι ονειρεύονται, ύστερα από τις μονότονες μέρες που βιώνουν, τι θα ήθελαν να γίνουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Ωσπου ένα γέρικο αλλά αρχοντικό καΐκι, ο “καπετάν Νικόλας“, τα επαναφέρει στην πραγματικότητα μετά από μια καρδιακή εξομολόγησή του. Θα μπορέσουν άραγε τα τέσσερα καΐκια να ξαναβρούν τους χαμένους τους εαυτούς; Θα μπορέσουν να […]