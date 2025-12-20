Η νίκη ήταν μονόδρομος για τον Αρη στην Τρίπολη και τελικά ήρθε, με απρόσμενο πρωταγωνιστή τον… Ιβάνοφ.

Ο αμυντικός του Αστέρα, ύστερα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια και παράλληλη πάσα του Μόντσου στο 21ο λεπτό, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 21ο λεπτό. Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 0-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, μαζί με τον… κέρβερο Γιώργο Αθανασιάδη.

Ο Έλληνας κίπερ κατέβασε ρολά στο δεύτερο μέρος και στις ευκαιρίες των γηπεδούχων, βάζοντας το… λιθαράκι του για να έρθει μία πολύ σημαντική νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Με αυτή τη νίκη, ο Άρης φτάνει τους 20 βαθμούς, παίρνει βαθμολογική ανάσα και επιστρέφει στις επιτυχίες έπειτα από τρεις εβδομάδες, μετά και το 2-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Ο αγώνας

Με πάρα πολλές απουσίες, ο Χιμένεθ δεν είχε περιθώρια για πειραματισμούς και προχώρησε μόνο στις απολύτως αναγκαίες αλλαγές. Ο Φρίντεκ αντικατέστησε τον τιμωρημένο Φαντιγκά στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεξιά διατηρήθηκε ο Τεχέρο. Στα στόπερ παρέμειναν οι Ρόουζ και Άλβαρο μπροστά από τον Αθανασιάδη. Στη μεσαία γραμμή, ο Μόντσου επέστρεψε στην ενδεκάδα στη θέση του τραυματία Ράτσιτς, πλαισιώνοντας τον Γαλανόπουλο.

Ο Κόουλμαν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο 0-0 με την Κηφισιά και αποφάσισε να διατηρήσει την ίδια ακριβώς σύνθεση. Ο Παπαδόπουλος ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Φερνάντεζ και Πομόνης στα άκρα της άμυνας και τους Τριανταφυλλόπουλο και Ιβάνοφ στο κέντρο της. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Γιαμπλόνσκι και Αλάγκμπε, με τον Μεντιέτα σε πιο προωθημένο ρόλο. Στις πτέρυγες ξεκίνησαν οι Εμμανουηλίδης και Κετού, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Μακέντα.

Το… δώρο του Ιβάνοφ στον Άρη

Το πρώτο ημίχρονο είχε φτωχή επιθετική εικόνα, με την εξέλιξη του παιχνιδιού να κινείται αντίθετα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο Άρης βρήκε περισσότερους χώρους στο ανοικτό γήπεδο, ενώ ο Αστέρας οριακά μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του Κετού, όμως οι χώροι ήταν περιορισμένοι. Από την άλλη πλευρά, ο ΑΡΗΣ στηρίχθηκε έντονα στον Πέρεθ, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό δημιουργό στο πρώτο μέρος. Από δική του προσπάθεια ξεκίνησε και το γκολ στο 21ο λεπτό. Καθοριστικός ήταν ο Μόντσου, που με προσωπική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και γύρισε παράλληλα την μπάλα, με τον Ιβάνοφ να την στέλνει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-1 του ημιχρόνου.

Ο Αθανασιάδης… κατέβασε ρολά

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κόουλμαν προχώρησε στις πρώτες του αλλαγές, ρίχνοντας στο ματς τους Μουνιόθ και Μπαρτόλο, ενώ λίγο αργότερα έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Καλτσά.

Ο Αστέρας ανέβασε αισθητά την επιθετικότητά του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τον Μπαρτόλο. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε απέναντι από την εστία στο 59’, μετά από όμορφη πάσα του Μακέντα, όμως ο Αθανασιάδης αντέδρασε εντυπωσιακά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε απάντηση και στο δυνατό σουτ του Μπαρτόλο έξω από την περιοχή στο 68’, απομακρύνοντας σε κόρνερ, ενώ στο 89’ πρόσθεσε ακόμη μία καθοριστική επέμβαση, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία και αποκρούοντας το διαγώνιο σουτ του Καλτσά.

Ο Άρης άντεξε την πίεση των γηπεδούχων και ταυτόχρονα δημιούργησε τις δικές του ευκαιρίες, με τις κοντινές προσπάθειες των Παναγίδη και Μόντσου στο 71’ και στο 87’ αντίστοιχα. Παρότι δεν βρήκε δεύτερο γκολ, διατήρησε το προβάδισμα που του χάρισε το αυτογκόλ του Ιβάνοφ και έφυγε από την Τρίπολη με το πολύτιμο τρίποντο.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος – Φερνάντες, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης – Αλάγκμπε (46′ Μουνιόθ), Γιαμπλόνσκι (74′ Τζανδάρης) – Εμμανουηλίδης (74′ Τζοακίνι), Μεντιέτα (46′ Μπαρτόλο), Κετού (57′ Καλτσάς) – Μακέντα

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Πέρεθ (83′ Γιαννιώτας), Παναγίδης (76′ Ντούντου), Μορουτσάν (76′ Νινγκ) – Μορόν.