Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται «ενοχλημένος» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios. Οι πηγές, υπό το καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, επισημαίνοντας πως η εξόντωση κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Η έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον σημειώνεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Τραμπ και Νετανιάχου, τόσο για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα όσο και για τη γενικότερη περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, εμφανίζονται ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τον Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει τον πρώην πρόεδρο στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Η επίθεση στη Γάζα και οι αντιδράσεις

Το Σάββατο, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τον Ραέντ Σαάντ, υπαρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023. Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε διαβουλεύθηκε με τις ΗΠΑ πριν από το πλήγμα. Ανώτερος αξιωματούχος περιέγραψε το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου και να δείξεις ότι δεν τηρείς συμφωνίες, προχώρα. Αλλά δεν θα σου επιτρέψουμε να καταστρέψεις τη φήμη του προέδρου Τραμπ».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου, αλλά ανέφερε ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο, σημειώνοντας πως «ορισμένες αραβικές χώρες» θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας. Οι ΗΠΑ, πάντως, επιμένουν ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι η Χαμάς ήταν εκείνη που παραβίασε τη συμφωνία, επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επαναλαμβάνοντας τη λαθραία διακίνηση όπλων. Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, «η εξόντωση του Ραέντ Σαάντ πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς και είχε στόχο τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός».

Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Διπλωματικές εντάσεις και περιφερειακές ανησυχίες

Το επεισόδιο αυτό προστίθεται σε μια σειρά εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Στη Συρία, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι οι ισραηλινές επιθέσεις υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας και δυσχεραίνουν την επίτευξη νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ αναμένεται στο Ισραήλ για σχετικές συνομιλίες.

Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη, ο Λευκός Οίκος εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία για τη βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πολιτικές του Ισραήλ υπονομεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να επεκτείνουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία.

«Οι ΗΠΑ δεν ζητούν από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Του ζητούμε να αποφύγει κινήσεις που εκλαμβάνονται ως προκλήσεις στον αραβικό κόσμο» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η στάση της Ουάσινγκτον και το μέλλον των σχέσεων

Στη Γάζα, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Νετανιάχου ενεργεί κοντόφθαλμα, ιδιαίτερα ως προς τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που προβλέπει περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε πρόσφατα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στο ζήτημα της Γάζας.

«Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είναι εξοργισμένοι με την ισραηλινή ακαμψία σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Γάζα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αφήσει πίσω της τον πόλεμο στη Γάζα και να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου, καθώς και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, πολλοί ηγέτες της περιοχής δυσπιστούν απέναντι στον Νετανιάχου.

Ενδεικτικά, η προσπάθεια των ΗΠΑ να διευκολύνουν συνάντηση του Νετανιάχου με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει συναντήσει έντονη αιγυπτιακή αντίδραση. Οι δύο ηγέτες δεν έχουν επικοινωνήσει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. «Ο Νετανιάχου έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε παγκόσμιο παρία» σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η απομόνωσή του δυσχεραίνει κάθε νέα πρωτοβουλία.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση. Αν όμως ο Νετανιάχου δεν θέλει να κάνει τα βήματα που απαιτούνται για την αποκλιμάκωση, δεν πρόκειται να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ» κατέληξε ο ίδιος αξιωματούχος.