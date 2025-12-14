Το σχόλιο του για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ και αναφέρθηκε στα δύο διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα της ομάδας του στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Το παιχνίδι μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κομμάτια. Αρχικά κυριαρχήσαμε και θα μπορούσαμε να πετύχουμε παραπάνω γκολ, τρία ή τέσσερα.

Μετά τα πράγματα άλλαξαν, αυτοί ανέβασαν την απόδοσή τους και εμείς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα και να δημιουργήσουμε προβλήματα.

Ως θετικό κρατάω ότι στο πρώτο μέρος είχαμε τον δικό μας έλεγχο όσον αφορά το παιχνίδι και στο δεύτερο μέρος έπρεπε να διαχειριστούμε τις συνθήκες του. Αλλά βρισκόμαστε σε διαδικασία βελτίωσης και είναι ένα καλό παράδειγμα το αποψινό παιχνίδι. ώστε να μας βοηθήσει στο να βελτιωθούμε από εδώ και πέρα”.