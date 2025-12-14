Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη (20:00) για την 14η αγωνιστική της Super League και θα τα δώσει όλα για το τρίποντο της νίκης.

Στο παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-4-2, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας.

Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Στρεφέτσα στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Ο Βάσκος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στον Καλογερόπουλο, με τον νεαρό να παίρνει θέση δίπλα στον Πιρόλα, καθώς ο έμπειρος προπονητής δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παναγιώτη Ρέτσο, αλλά ούτε τον Ζουλιάν Μπιανκόν, που έμειναν εκτός αποστολής.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ARISOLY #slgr pic.twitter.com/B3BlpLeDQg — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 14, 2025

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης. Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Στον πάγκο για τους «κίτρινους» οι: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου

Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Μπαϊτίνγκερ, Τίλερτ

4ος: Ζαμπαλάς

VAR: Χανσλμπάουερ, Πουλικίδης.