Τα πολλά προβλήματα εξαιτίας τραυματισμών δεν έλειψαν για ακόμη μία φορά από τις δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (14/12).

Ο Ανδαλουσιανός εκθείασε το βάθος και την ποιότητα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οριοθετόντας παράλληλα την περίοδο που ο κόσμος θα δει τον πραγματικό Άρη.

Αρχικά, ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε για την πορεία του Άρη στη διάρκεια του πρώτου γύρου κι έκανε έναν σύντομο απολογισμό: «Ο πρώτος γύρος για εμάς ήταν αρκετά κακός. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε γιατί ο πρώτος γύρος δεν πήγε καλά. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στα στοιχεία της στατιστικής. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα. Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννης και στη συνέχεια περιμένουμε ότι πριν την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο θα έχουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Τότε πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Άρη, όπως τον είδαμε στο ξεκίνημά μου στην ομάδα, όταν είχαμε διαθέσιμους όλους τους παίκτες μας».

Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε για το ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τι διαφορετικό πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα του από όσα έκανε στα ντέρμπι του πρώτου γύρου για να πάρει την πρώτη νίκη σε αναμέτρηση με έναν από τους μεγάλους αντιπάλους της. Είπε: «Πρέπει να έχουμε την ίδια δυναμική με την εκάστοτε ομάδα που παίζουμε αντίπαλοι. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό παίξαμε καλά και δεν έπρεπε να έχουμε ηττηθεί. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν οι ποιοτικοί παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην επίθεση, οι οποίοι δεν συγχωρούν, όταν τους δίνεται μια ευκαιρία στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας νίκησε στα τελευταία λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό αξίζαμε τη νίκη. Με τον ΠΑΟΚ είχαμε από ένα ημίχρονο σε κάθε παιχνίδι (σ.σ. σε Κύπελλο και πρωτάθλημα). Στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα βγήκαμε εκτός παιχνιδιού κι αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά. Γενικότερα, πάντως, τα παιχνίδια πρέπει να τα αναλύουμε σε βάθος και να μην μένουμε στα στατιστικά στοιχεία».

Ειδικότερα για την ερχόμενη αναμέτρηση με τους “ερυθρόλευκους” τόνισε ακόμη ο προπονητής του Άρη: «Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να αποτρέψουμε τους πολύ ποιοτικούς παίκτες, που γνωρίζουμε ότι έχει ο Ολυμπιακός, να καθορίσουν τις στιγμές στον αγώνα».

Ερωτώμενος σχετικά με τον επιθετικό τομέα, δηλαδή πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά στη δημιουργία και στο σκοράρισμα, απάντησε με νόημα: «Το βασικό είναι να έχουμε και τους τραυματίες παίκτες μας στην ομάδα…».

Αναφορικά με το δύσκολο ταξίδι που προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό μέσα στην εβδομάδα, για τον σημαντικό αγώνα με την Καϊράτ στο πλαίσιο του Champions League, στον Χιμένεθ τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύει ότι αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο στην αναμέτρηση του “Κλ. Βικελίδης”. Ο προπονητής του Άρη απαντώντας σχολίασε την υπεροπλία των “ερυθρόλευκων” σε σχέση με τις πολλές απουσίες που έχει η δική του ομάδα: «Ο Ολυμπιακός έχει εικοσιδύο παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή τέλεια! Εμείς έχουμε πέντε ή έξι παίκτες, που είναι τραυματίες, κι άλλους τόσους, που δεν είναι ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά προς τα έξω, για να γνωρίζουν όλοι τι αντιμετωπίζει η ομάδα»»