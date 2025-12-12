Αυτά είναι τα πραγματικά ευχάριστα της ζωής! Οχι οι νίκες στο γήπεδο, αλλά οι νίκες στη ζωή! Και ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι ένας νικητής της ζωής!

Ο νεαρός μέσος επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη, δύο μήνες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε! Ο παίκτης είχε διαγνωστεί στις 17 Οκτωβρίου με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και «πάγωσε» όλη την κιτρινόμαυρη οικογένεια.

Αμέσως ο Βοριαζίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση και ξεκίνησε έναν κύκλο θεραπειών τον οποίο ολοκλήρωσε και από σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις στο Ρύσιο.

Ο νεαρός μέσος θα χρειαστεί σίγουρα ένα διάστημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, εκμεταλλευόμενος και την διακοπή των Χριστουγέννων.