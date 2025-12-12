Η έλλειψη επαρκούς αριθμού club trained players στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τους «πράσινους», με τους ανθρώπους του συλλόγου να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της UEFA, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Το ζήτημα δεν προέκυψε τώρα, ωστόσο φέτος απέκτησε μεγαλύτερη σημασία, καθώς περιορίζει τις επιλογές στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής λίστας και επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι έχουν πέσει και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει από την Ακαδημία του συλλόγου και πληρούν τα κριτήρια του «club trained». Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr, δύο ονόματα ξεχωρίζουν στη σχετική λίστα των «πράσινων», αμφότερα με διαφορετικό προφίλ αλλά κοινό παρονομαστή το παρελθόν τους στο «τριφύλλι».

Ο πρώτος είναι ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος διανύει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Βόλου. Ο 27χρονος ακραίος επιθετικός, έχει καταγράψει ήδη πέντε γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας του και δείχνοντας ωριμότητα και σταθερότητα στο παιχνίδι του.

Ο δεύτερος είναι ο Τιάγκο Ρομάνο, μόλις 19 ετών, με ελληνική υπηκοότητα, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 από την Ακαδημία των «πράσινων» και αγωνίζεται στην ομάδα Νέων της Ίντερ. Παρά τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν και οδήγησαν στην αποχώρηση του παίκτη, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την πρόοδό του, γνωρίζοντας ότι τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να προσφέρουν λύσεις μελλοντικά, αλλά και να ενισχύσουν τη φιλοσοφία αξιοποίησης των «πράσινων» ακαδημιών.