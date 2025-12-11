Παράλληλα με την αγωνιστική πορεία του Άρη φέτος, το άλλο μέτωπο που… καίει τον κιτρινόμαυρο οργανισμό είναι το ενδεχόμενο μίας νέας εποχής στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Μία νέα εποχή για την οποία έχουν ακουστεί πολλά. Σε αυτά -και πολλά ακόμα- αναφέρθηκε ο Σίμος Αϊβαζίδης. Ο νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη πραγματοποίησε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανάληψή των καθηκόντων του και ρωτήθηκε για το μέλλον της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Δεν μπορούμε να τον ακυρώσουμε. Σέβομαι αυτό που κάνει δέκα χρόνια. Έβγαλε την ομάδα σταθερά στην πεντάδα και δύο χρόνια στην τριάδα. Έβαλε χρήματα, έκανε λάθη, σωστές κινήσεις… Ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Με αυτή τη λογική, η αναζήτηση για το καλύτερο είναι διαρκής… Σε αυτή την αναζήτηση του καλύτερου, του μεγαλοεπενδυτή, όλοι μπορούμε να τον βρούμε και να τον προωθήσουμε. Εγώ θέλω να τονίσω δύο σημαντικά πράγματα. Μία παράκληση όμως… Ό,τι γίνεται, πρέπει να γίνεται αθόρυβα. Έχουμε ένα πετυχημένο μοντέλο της πώλησης των μετοχών της ΚΑΕ. Πού στηρίχτηκε; Έγινε με μεθοδολογία από ανθρώπους που πήραν τον χρόνο τους και έγινε αθόρυβα. Ποιό είναι το πρόβλημα του θορύβου; Κάνει τις καταστάσεις να αποτύχουν. Όταν προωθείται ότι ένας είναι στην τελευταία φάση των συζητήσεων για την αλλαγή σκυτάλης, μπορεί άλλοι υποψήφιοι σαφώς ανώτεροι του προτεινόμενου να το δουν αποθαρρυντικά».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, «υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης στους επενδυτές. Ο Άρης δεν είχε κανένα… κρούσμα. Όλοι μας, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, ψαχνόμαστε διαρκώς για κάτι καλύτερο και υγιέστατο. Όταν προβάλλεται έντονα κάτι, αυτό λειτουργεί αποθαρρυντικά που πάνε να δελεάσουν κάποιους άλλους για να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή, είναι υγιές από όλο τον Άρη να ψάχνει μεγαλοεπενδυτή. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ ως νέος πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη του Θεόδωρου Καρυπίδη, ότι όποιος έχει βρει έναν μεγαλοεπενδυτή, θα τον φέρει πρώτα σε μένα. Όχι στην ΠΑΕ. Θα τον αξιολογήσω προκειμένου να μην υπάρχει αμφισβήτηση ότι τους… κόβει ο Καρυπίδης. Υπόσχομαι σοβαρές προτάσεις που δεν θα αδικούν το μέγεθος και τη συνεισφορά του Καρυπίδη, με τη σύμφωνη δική του γνώμη θα τους πηγαίνω για να κάνουν το deal. Όποιος φέρει, θα πρέπει να το ξέρει μόνο αυτός και εγώ. Δεν πρέπει να το κάνουμε… σημαία πριν γίνει. Αυτό κάνει μόνο κακό. Άρα θέτω τον εαυτό μου θεματοφύλακα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχω λαμπρό παράδειγμα την ΚΑΕ. Επιτυχημένο case study. Ο Καρυπίδης δεν έχει κανέναν ενδοιασμό για να αποχωρήσει με μία σοβαρή πρόταση. Μέχρι, όμως, να γίνει αυτό, θα απαιτήσω μία σιωπηλή διαδικασία ενεργειών».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο απερχόμενος πρόεδρος Λευτέρης Αρβανίτης έκανε τον απολογισμό της θητείας του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι, «όταν αναλάβαμε ο ΑΣ είχε χρέη 45 εκατ. ευρώ και η μείωση αυτών ήταν ο βασικός στόχος για να φτάσουμε τελικώς στην είσοδό μας στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ήδη μάλιστα δόθηκε η πρώτη δόση. Το χρέος μειώθηκε (περίπου) στα τρία εκατομμύρια ευρώ και είναι διαχειρίσιμο για τα επόμενα είκοσι χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα στον ΑΣ να δει διαφορετικά το μέλλον του συλλόγου. Όταν αναλάβαμε, ο Κώστας Χαριτωνίδης μου είχε πει ότι ο Άρης ήταν σχεδόν νεκρός. Τώρα είναι έτοιμος να τρέξει… Φεύγω με μεγάλη χαρά, νιώθοντας τιμή και γεμάτος από σεβασμό».