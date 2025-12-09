Όλα τα μέλη του πληρώματος ενός ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους An-22 έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Επιτροπής Ερευνών.

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για επιζώντες. Η Επιτροπή δεν διευκρίνισε πόσα άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό του αεροσκάφους τη στιγμή της συντριβής.

Σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ότι «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη· το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».

Πηγή των υπηρεσιών διάσωσης, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος ενδέχεται να επέβαιναν επτά άτομα. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αναφέρει εάν το περιστατικό συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία ή αν πρόκειται για τεχνικό δυστύχημα.