Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της φροντίδας ψυχικής υγείας των κρατουμένων και την πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνουν την επίσημη ένταξη του Ψυχιατρικού Καταστήματος Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), ως Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ.).

Η ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Η ενσωμάτωση του Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους κρατουμένους θα διέπονται από τα ίδια επιστημονικά και λειτουργικά πρότυπα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Το Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. λειτουργεί ως εξειδικευμένη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, με βασικό στόχο την ανάπτυξη όλων των οργανικών του τμημάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς-κρατουμένους. Η φροντίδα αυτή καλύπτει νοσηλεία και θεραπεία, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασύνδεση του Ειδικού Κέντρου τόσο με τις άλλες δομές ψυχικής υγείας της 2ης Υ.Πε., με τα λοιπά Σωφρονιστικά Καταστήματα, για την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε αυτά, όσο και με τα γενικά νοσοκομεία της Αττικής, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε επείγουσα και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Από τις αρχές του 2025, έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη οκτώ (8) Ψυχιάτρων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στελέχωση και διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της σχετικής Κοινής Απόφασης (ΦΕΚ B’ 5164/29.09.2025) που εκδόθηκε και στην οποία προβλέπεται η πλήρης στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επιπλέον, το Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. θα συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση των νέων ψυχιάτρων, μέσω της συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χορήγηση της ειδικότητας στην Ψυχιατρική.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες των δυο Υπουργείων, για την εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε και τις θεσμικές αλλαγές, που υλοποιούμε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των υπηρεσιών υγείας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων.»

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Βαρτζόπουλος, δήλωσε σχετικά:«Με την ένταξη του Ειδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κάνουμε πράξη μια βαθιά θεσμική αλλαγή. Αναγνωρίζουμε έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία των κρατουμένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Ενισχύουμε τη φροντίδα, μειώνουμε το στίγμα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επανένταξη και αξιοπρέπεια.

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών για την άψογη συνεργασία στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού βήματος».