Η Αντζελίνα Τζολί ξεκίνησε επίσημα την παραγωγή της νέας της ταινίας «Sunny», ενός σκοτεινού θρίλερ σε σκηνοθεσία της Έβα Σέρχαουγκ. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εταιρείες Gramercy Park Media, A Higher Standard και Nickel City Pictures.

Η ταινία Sunny αντλεί έμπνευση από το πνεύμα των κλασικών ταινιών της μαφίας. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια γκάνγκστερ που προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της και τους γιους της από έναν αδίστακτο βαρόνο ναρκωτικών.

Μετά από ένα δραματικό περιστατικό, η πρωταγωνίστρια βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση όπου ο χρόνος μετρά αντίστροφα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλεια της οικογένειάς της.

«Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτό που φέρνει με αυτόν τον συναρπαστικό χαρακτήρα. Αυτός ο βίαιος κόσμος που έχουν δημιουργήσει η Έβα και η Αντζελίνα βασίζεται στην επιβίωση και την οικογένεια, με επικεφαλής μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα δύο αγόρια της», δήλωσε ο Μαρκ Φασάνο από τη Nickel City, σύμφωνα με το Deadline.