Για τον Άρη, το αυριανό ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έχει τη σημασία του βαθμολογικά. Ακόμα, άλλωστε, ελπίζει για πρόκριση μέσω της 4άδας, εφόσον έχει και τον κατάλληλο συνετελεστή τερμάτων. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και το κίνητρο της… ηρεμίας.

Η νίκη επί της ΑΕΛ Novibet δεν άλλαξε κατά πολύ τα δεδομένα της αγωνιστικής κρίσης στην οποία παραμένει η ομάδα, μαζί με το τεταμένο κλίμα το οποίο επικρατεί γενικά στον κιτρινόμαυρο οργανισμό. Για αυτό και η ομάδα έχει ανάγκη να πάρει κάτι από το αυριανό ματς, παρότι στο μυαλό της έχει και εκείνο της επόμενης Κυριακής στην Τούμπα (07/12).

Κάπως έτσι είναι δομημένη η κατάσταση και στο μυαλό του Μανόλο Χιμένεθ, λίγο πριν «κλειδώσει» τα πλάνα του για το ντέρμπι Κυπέλλου. Ο Ανδαλουσιανός έχει στο μυαλό του και το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και αυτό που μένει να φανεί είναι κατά πόσο θα τον επηρεάσει στον καταρτισμό της ενδεκάδας για αύριο. Εάν θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, δίχως να έχει μεγάλη πολυτέλεια λόγω των τραυματισμών που διαχειρίζεται το τελευταίο διάστημα.

Η πιο κομβική απόφαση είναι στη μεσαία γραμμή και σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την ενδεκάδα. Ο Ούρος Ράτσιτς είναι καλά, με την τελική απόφαση να ανήκει στον Χιμένεθ. Εφόσον ο Σέρβος ξεκινήσει, υπάρχει η ευελιξία για ένα σχήμα με Μόντσου και Γαλανόπουλο στον άξονα, με τον Παναγίδη να μετατοπίζεται στα αριστερά της επίθεσης. Διαφορετικά, ο τελευταίος θα μείνει στο «10» και ένας εκ των τριών χαφ της ομάδας θα κάτσει στον πάγκο.

Πιθανή είναι η επιστροφή του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που δεν έπαιξε κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Ντούντου, Γιαννιώτας, Φρίντεκ διεκδικούν επίσης θέση στην ενδεκάδα, για την οποία ο Χιμένεθ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του στη σημερινή τελευταία προπόνηση.