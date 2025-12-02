Υπήρχε μία περίοδος που τα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ είχαν το δικό τους ενδιαφέρον. Οχι ότι έπαψαν… Οσο να’ ναι, όμως, η ταυτόχρονη παρουσία Χιμένεθ-Λουτσέσκου ιντρίγκαρε για διάφορους λόγους.

Μία κόντρα η οποία αναβιώνει το βράδυ της Τετάρτης (03/12) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το πρώτο φετινό «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης φέρνει τους δύο τεχνικούς ξανά αντιμέτωπους μετά από έξι χρόνια και τον τελικό Κυπέλλου του 2019, όταν η ΑΕΚ του Χιμένεθ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 0-1.

Ο Ανδαλουσιανός έχει μόλις δύο ήττες από τον Ρουμάνο σε σύνολο έξι αγώνων. Είναι όμως δύο ήττες που… πόνεσαν, αφού ήρθαν σε δύο διαδοχικούς τελικούς Κυπέλλου. Υπάρχει και εκείνος του 2018, με την Ένωση να χάνει με 0-3.

Συνολικά ο Χιμένεθ έχει τρεις νίκες -υπάρχει και μία ισοπαλία- με την πρώτη να χρονολογείται το 2013. Τότε που αμφότεροι δούλευαν στο Κατάρ και με τον Λουτσέσκου να μην έχει πατήσει ακόμα το πόδι του στην Ελλάδα. Ο Χιμένεθ, από την άλλη, είχε κάνει ήδη την πρώτη θητεία του στην ΑΕΚ. Για την ιστορία, η Αλ Ριάν του Ισπανού είχε επικρατήσει της Ελ Τζάις του Ραζβάν Λουτσέσκου με 1-0.