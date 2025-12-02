Για να φτάσει ο Άρης στο σημείο που βρίσκεται τώρα αγωνιστικά, πρέπει πρωτίστως να κοιτάξει την προβληματική εικόνα της επίθεσής του.

Το γκολ είναι από τους πρώτους λόγους της αγωνιστικής κρίσης που βιώνουν οι Θεσσαλονικείς για παραπάνω από δύο μήνες, παρά την νίκη επί της ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο. Η ομάδα ως σύνολο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, ο Λορέν Μορόν… δεν τραβάει φέτος, ενώ αρνητικός παράγοντας ήταν και η απουσία του Κάρλες Πέρεθ για δύο μήνες.

Ο Ισπανός «συνάντησε» αρκετές ατυχίες με την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, για να φτάσει πλέον σε μία κατάσταση κανονικότητας. Να γίνεται, δηλαδή, παίκτης διαφοράς όπως είδαν όλοι στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet. Ένα ματς στο οποίο ο Άρης… φόρτωσε με ευθύνες τον Πέρεθ. Του έδωσε μπάλες, του επέτρεψε να πάρει πρωτοβουλίες και αυτό αποδεικνύουν οι 62 επαφές που είχε με τη μπάλα. Πέντε από αυτές ήταν μέσα στην αντίπαλη περιοχή, μαζί με τέσσερις τελικές και τις τρεις να συγκαταλέγονται στις καλές στιγμές του Άρη στο παιχνίδι. Συν έξι ανακτήσεις κατοχής.

Προφανώς και η απόδοσή του δεν ήταν καλή σε όλο το 90λεπτό.Δεν είναι ακόμα έτοιμος και παράλληλα αποτελεί μέρος μίας προβληματικής ομάδας. Ο Πέρεθ,όμως, έδειξε έστω κι έτσι το πόσο έλειψε φέτος από την επίθεση, «χαιδεύοντας» απλά το potential του.

Από εδώ και πέρα, το ζήτημα είναι να μην κάνει βήματα πίσω. Να σταθεροποιήσει την απόδοσή του μέσα στα ματς και φυσικά να βρει το… statement που του λείπει. Εκείνη την εμφάνιση που θα τον καταστήσει ως ηγέτη της επίθεσης του Άρη. Και έχει μπροστά του τρία ντέρμπι τα οποία του προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για να το πετύχει.