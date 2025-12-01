Γίνεται ο Λορέν Μορόν και ο Μανόλο Χιμένεθ να είναι αντίπαλοι; Φυσικά και γίνεται. Μία αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο Ισπανούς, η οποία όμως βρίσκεται εκτός συνόρων.

Δύο… τέκνα της Ανδαλουσίας αλλά σε διαφορετικά «στρατόπεδα». Ο Μορόν σε εκείνο της Ρεάλ Μπέτις και ο Χιμένεθ σε εκείνο της Σεβίλλης, την οποία έχει υπηρετήσει τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Χθες η Ανδαλουσιανόα χωρίστηκε στα δύο για το Σεβίλλη-Μπέτις, με την πρώην ομάδα του Μορόν να επικρατεί 2-0 εκείνης του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Μορόν είχε ερωτηθεί για αυτή την… κόντρα του με τον Χιμένεθ μιλώντας σε Μέσο της Ισπανίας πριν μερικές εβδομάδες. Μάλιστα, είχε πει ότι θα πήγαινε με φανέλα της Μπέτις στο Ρύσιο εάν κέρδιζε η ομάδα της καρδιάς του. Φανέλα μπορεί να μην έβαλε, αλλά σίγουρα κρατούσε κάτι για να την… πει στον προπονητή του.