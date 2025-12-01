Διάρρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας στο Δημαρχείο Σαρωνικού, προκαλώντας αναστάτωση στις δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου Δημήτρη Παπαχρήστου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ήδη επιληφθεί της υπόθεσης και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο δήμαρχος, σε δημόσια δήλωσή του, τόνισε πως παρόμοια περιστατικά δεν πρόκειται να ανακόψουν το έργο της δημοτικής αρχής. «Καμία εγκληματική ενέργεια δεν πρόκειται να μας πτοήσει. Παραμένουμε σταθεροί και προσανατολισμένοι στο έργο μας, με ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τον Δήμο και τους συμπολίτες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται, ενώ, όπως έκανε γνωστό ο κ. Παπαχρήστου, θα αποκατασταθούν άμεσα. Παράλληλα, ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, παρά το περιστατικό.