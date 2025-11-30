Ο Άρης βγήκε ζωντανός από το… θρίλερ με την ΑΕΛ Novibet. Μία νίκη που πέραν των βαθμολογικών λόγω, τη χρειαζόταν ώστε να προχωρήσει με καλύτερη ψυχολογία στα δύσκολα ματς που έχει μπροστά του.

Μέσα σε δέκα μέρες οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν δύο φόρες τον ΠΑΟΚ και μία τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας από το «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης την επόμενη Τετάρτη (03/12) για το Κύπελλο. «Μπροστά μας έχουμε τρία ντέρμπι. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση», ήταν το μήνυμα του Χιμένεθ στους παίκτες, κατά την ομιλία του στα αποδυτήρια του «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά τη χθεσινή αναμέτρηση. Ένα ματς το οποίο σύμφωνα με τον Ανδαλουσιανό θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολο για την ομάδα του.

«Μόνοι μας το κάναμε δύσκολο. Έπρεπε να το καθαρίσουμε πιο γρήγορα έτσι όπως πήγε το ματς. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που υπάρχει αλλα πρέπει να γινόμαστε πιο κυνικοί σε τέτοιες καταστάσεις», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του για τα… παράπονα που είχε από την απόδοση της ομάδας του κυρίως στο δεύτερο μέρος του ματς με την ΑΕΛ Novibet.