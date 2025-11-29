Ο Μανόλο Χιμένεθ εμφανίστηκε περισσότερο… ήρεμος παρά χαρούμενος μετά τη νίκη του Άρη επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο Ανδαλουσιανός κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει τη δυσκολία στο γκολ και την αμυντική προσέγγιση του Αρη μετά το γκολ… «Συμφωνώ, εκτός από το ότι δεν γυρίσαμε πίσω… Για μένα τα πρώτα 30 λεπτά ήταν πολύ καλά. Αυτό το οποίο κατάλαβα ήταν ότι όταν πετύχαμε το γκολ. ψυχολογικά απελευθερωθήκαμε. Ηταν λάθος. Δεν είχε τελειώσει τίποτα. Στο ημίχρονο το συζητήσαμε και ξεκινήσαμε με καλή νοοτροπία στο δεύτερο μέρος. Ωστόσο, η αποβολή της Λάρισας είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Οκτώ παίκτες περίμεναν στην άμυνά τους. Μας λείπουν παίκτες για να ανοίξουν τέτοιες άμυνες. Είναι ασυγχώρητο να κάνεις φάουλ, να δίνεις κατοχή στον αντίπαλό σου όταν υπάρχουν 3-4 παίκτες που διαμαρτύρονται».

Ο Άρης είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς, αλλά δεν το έκανε… «Θα πω κάτι που θα ακουστεί λίγο περίεργο… Πολύ κινητό και παίζουμε λίγο στο δρόμο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα… Δεν επιτρέπεται να μας αιφνιδιάζουν σε μία φάση που έχει να κάνει με την εξυπνάδα μας στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε λίγο του… δρόμου. Λίγο αλήτες».

Ο Ράτσιτς αποχώρησε με πρόβλημα από το παιχνίδι και ο Χιμένεθ ρωτήθηκε εν όψει ΠΑΟΚ... «Έχει ένα πρόβλημα στον τένοντα. Είναι ένα πρόβλημα παρόμοιο με του Φαμπιάνο. Κάποιες φορές είναι καλύτερα, άλλες νιώθει ενοχλήσεις. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα μπρέικ, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εύκολα».

Ο ΑΡΗΣ στρέφει πλέον την προσοχή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Χιμένεθ δεν έχει ακόμα εικόνα για επιστροφές… «Οχι, δυστυχώς δεν έχω. Σήμερα είναι μία ευνοϊκή μέρα για να διαμαρτυρηθούμε για την κακή τύχη μας. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα ο αριθμός των τραυματισμών αλλά οι παίκτες που επανέρχονται και δεν μπορούν να μπουν στο 100%. Και όταν τους χρησιμοποιούμε, υποτροπιάζουν. Δουλεύουμε αρκετά με νεαρούς και πιστεύω ότι 3-4 από αυτούς θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε καλούς ποδοσφαιριστές για την ομάδα μας μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, το παιχνίδι του Παναγίδη κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απουσίας των βασικών παικτών μας. Για μένα, το μεγάλο νέο σήμερα ήταν λεπτά του Νίνγκ και το παιχνίδι του Φαντιγκά».

Ο έμπειρος τεχνικός κλήθηκε ακόμη μία φορά να σχολιάσει την βράβευσή του από την ΑΕΚ… «Είναι λαϊκισμός να γίνεται αυτή η κριτική. Εύχομαι να κερδίσουμε φέτος το Κύπελλο και αν αργότερα επιστρέψω και με τιμήσει η ομάδα, σίγουρα το κασκόλ θα το κρατήσω. Δεν οργάνωσα τίποτα από όλα αυτά. Εγώ ευχαριστώ την ΑΕΚ για την αναγνώριση της προσφοράς μου στην ομάδα. Θα επαναλάβω ρητά και κατηγορηματικά ότι ήταν μία βράβευση από πλευρά της ΑΕΚ. Είμαι επαγγελματίας και προπονητής του Aρη».