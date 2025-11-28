Στην ΑΕΛ Novibet… και στο κασκόλ αναφέρθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας στη Nova για την αυριανή (29/11) αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς.

Ο Ισπανός τιμήθηκε από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή και η κίνησή του μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις... «Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους λαϊκιστές, οι οποίοι σχολιάζουν μετά τα παιχνίδια, και να πω το εξής: αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μακάρι να κατακτήσω έναν τίτλο με τον Άρη! Αν τα καταφέρω και θέλουν οι άνθρωποι του Άρη να με τιμήσουν, δεν θα πετάξω ποτέ στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας», απάντησε ο Ανδαλουσιανός.

Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε για την απόδοση της ομάδας του στον αγώνα με την ΑΕΚ και απάντησε ότι… «κάθε φορά που χάνουμε σε ένα παιχνίδι η γεύση είναι πικρή. Θεωρώ ότι στα πρώτα σαρανταπέντε λεπτά ήμασταν ανώτεροι της ΑΕΚ. Είχαμε καλή παρουσία στην επίθεση. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει πολλές ευκαιρίες στην εστία μας. Δυστυχώς, όμως, αυτό που συνέβη είναι ότι είχαμε λίγες ευκαιρίες μεν, αλλά καλές, τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε. Αυτό το παιχνίδι το αφήνουμε στο παρελθόν και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο… Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα ως ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε αυτά».

Ο Άρης πηγαίνει με… φουλ πίεση κόντρα στην ΑΕΛ και ο Χιμένεθ υπογράμμισε ότι… «στο ποδόσφαιρο πίεση πρέπει να υπάρχει πάντα. Αυτό που πρέπει να μετράμε, είναι αν η πίεση που έχουμε είναι δίκαιη ή άδικη. Η συζήτηση επ’ αυτού πάει στα προβλήματά μας, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι’ αυτά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω για την υποχρέωση που έχουμε ως ομάδα. Η υποχρέωση που έχουμε στο αυριανό παιχνίδι είναι να υπερασπιστούμε την άμυνά μας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το σωματείο. Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι τι χρειάζεται ο Άρης. Εμείς χρειαζόμαστε μια νίκη κι αυτό θα επιδιώξουμε να πετύχουμε κόντρα στην ΑΕΛ».