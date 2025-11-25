Την περασμένη Κυριακή ο Άρης έχασε το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Μανόλο Χιμένεθ… το λαϊκό έρεισμα. Όποιο και αν του είχε απομείνει τέλος πάντων πριν το ματς με την Ένωση.

Η κίνηση του Ανδαλουσιανού να πάει μπροστά στο πέταλο της Original και να σηκώσει το χέρι του ψηλά, μαζί με το κασκόλ που του έδωσαν οι οργανωμένοι της ΑΕΚ, σήκωσε θύελλα αντιδράσεων εντός του Άρη. Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αρκετές από χθες, με τον Σύνδεσμο Φίλων Άρη Ευόσμου να χαρακτηρίζει τον Χιμένεθ «τελειωμένο» για τους οπαδούς. Την ίδια στιγμή, δυσαρέσκεια υπάρχει και από την πλευρά του Θεόδωρου Καρυπίδη. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ήταν «παρών» στις κερκίδες της «OPAP Arena» και είδε τον προπονητή του Άρη να… ξεφεύγει από το πρωτόκολλο της τιμητικής πλακέτας που του παρέδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Το κασκόλ… και το μάρμαρο του αγωνιστικού.

Προφανώς όλα τα παραπάνω εκπορεύονται και απο την κακή αγωνιστική εικόνα του Αρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία εμφάνιση η οποία αποτελεί προέκταση της βελτίωσης που… δεν υπάρχει στους Θεσσαλονικείς το τελευταίο δίμηνο, με επίκεντρο την προβληματική επιθετική λειτουργία για την οποία ο Χιμένεθ αδυνατεί να βρει λύσεις ώστε να τη βελτιώσει.

Ολο αυτό το… πακέτο έχει δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα για τον 61χρονο τεχνικό και πλέον κρίνεται πολύ πιο αυστηρά από όλο τον οργανισμό του Άρη. Ο Χιμένεθ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, καλούμενος να διαχειριστεί τόσο την έντονη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του όσο και την αγωνιστική κρίση στην οποία έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης, Ολα αυτά, τη στιγμή που έχει μπροστά του δύο παιχνίδια με ΑΕΛ Novibet και ΠΑΟΚ -πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα- τα οποία κρίνονται ως… τελικοί για την πορεία της ομάδας στις δύο διοργανώσεις.